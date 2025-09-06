Il cordoglio del sindaco Matteo Lepore per la scomparsa di Paolo Nerozzi

BOLOGNA – Il cordoglio del sindaco Matteo Lepore:

“Paolo Nerozzi è stato un protagonista del movimento sindacale, a partire dal suo impegno nella CGIL, e della vita politica del paese. Ha dedicato tutta la sua vita alla tutela del lavoro, dei diritti, della giustizia sociale.

La sua passione civile e politica lo ha portato a sedere in Parlamento, dove ha continuato a lavorare con determinazione per la sicurezza sul lavoro, la dignità dei lavoratori e la costruzione di un sistema di tutele più equo e universale.

Lo ricordiamo per il suo impegno profondo per un’Italia più giusta, più attenta alle fragilità, capace di ascoltare il mondo del lavoro in tutte le sue trasformazioni.

Bologna lo saluta con riconoscenza e affetto, stringendosi alla sua famiglia e a quanti lo hanno conosciuto e stimato, ai quali rivolgo il mio sincero cordoglio.”