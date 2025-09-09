Il cordoglio del presidente Michele de Pascale e dall’assessora Gessica Allegni per la scomparsa di Stefano Benni

BOLOGNA – “Il mondo della cultura ha perso uno dei più importanti interpreti degli ultimi cinquant’anni e l’Emilia-Romagna ha perso un altro dei suoi grandi figli, un artista che ha saputo interpretarla come pochi altri trasmettendone pregi e difetti, miserie e nobiltà popolari”.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha espresso insieme all’assessora alla Cultura, Gessica Allegni, il cordoglio dell’intera comunità regionale per la scomparsa di Stefano Benni, poeta, scrittore, attore e autore nato a Bologna 78 anni fa.

“Molte delle sue storie, delle sue invenzioni sono ormai proverbiali, entrate nel lessico di due generazioni- aggiungono de Pascale e Allegni-. L’amore per la sua terra, dall’Appennino ai ‘bar sport’ bolognesi, ha permeato romanzi e racconti, le sue fantastiche narrazioni hanno influenzato giovani scrittori di ogni parte, la sua passione sociale e politica è stata per tanti un punto di riferimento: Stefano Benni ci mancherà”.