Il compleanno di FICO e gli eventi di luglio

Le proposte del Parco per l’estate bolognese

BOLOGNA – L’estate di FICO Eataly World continua tra aperitivi al tramonto e grigliate accompagnate da serate musicali.

Sono tanti gli spazi all’aperto del Parco in cui natura, musica e divertimento si incontrano permettendo ai visitatori di trascorrere giornate e serate uniche circondati da uliveti, vigne, orti urbani e frutteti (dai quali si possono raccogliere direttamente le verdure e i frutti maturi).

È proprio tra gli alberi del frutteto mediterraneo che, fino al mese di settembre, la rassegna di FICO Estate continuerà con il proprio programma di appuntamenti fissi: la serata del giovedì – dalle 19-00 all’1.00 – è dedicata all’AperiFICO, che accoglie gli appassionati dell’happy hour in una location unica arricchita da albicocchi, ciliegi, peri, cespugli e prati verdi. La soluzione ideale per regalarsi un aperitivo nel verde pur restando in città e per trascorrere in compagnia le lunghe serate estive tra natura, musica, divertimento e una vastissima scelta tra cibo, vino e birra.

Tutti i venerdì il frutteto ospita “Griglia e Balla”: si comincia con una grigliata tra gli alberi di FICO e si continua con una serata tutta da ballare grazie a due diverse aree musicali all’aperto dedicate a musica latino-americana e alla musica dance.

L’appuntamento fisso del sabato è invece il FIC-NIC nel frutteto, che dalle 19.00 alle 22.00 accoglierà famiglie e amanti di aperitivi bucolici tra cestini di vimini, le classiche tovaglie a quadretti e, ovviamente, uno sfizioso menù da godere sul prato accompagnato da un buon calice di vino.

Il compleanno di FICO del 7 luglio e il Festival dello Street Food

Appuntamento speciale per giovedì 7 luglio, quando FICO festeggerà un anno dalla riapertura: per l’occasione, l’ingresso al Parco e all’AperiFICO sarà gratuito a partire dalle 18.00 e si potrà brindare tra le balle di fieno e gli alberi nel frutteto.

Anche tra i filari del vigneto si potrà ascoltare musica e ballare per tutta la sera: venerdì 15 luglio a partire dalle 21.00 c’è la serata “Tango nel vigneto” con il ritmo di Bologna Tango Lab, mentre la settimana successiva (venerdì 22 luglio) sarà lo swing di Only LINDY HOP a riecheggiare nella vigna di FICO tra cocktail e balli fino all’1:30.

Il weekend del 22, 23 e 24 luglio è da segnare in calendario anche per un evento che riunirà a FICO il cibo di strada proveniente da tutta Italia: il Festival dello Street Food!

Arancini, tortellini fritti, pizza a portafoglio, carne alla brace, frittatine di pasta, tigelle, crescentine, arrosticini, olive all’ascolana, paella, frittura di mare, gelati, cannoli: sono solo alcune delle prelibatezze che si potranno gustare presso gli stand e i food truck a FICO!

Gli eventi per i bambini, le degustazioni e i corsi di FICO

Accanto al cibo, a FICO c’è anche tanto divertimento per famiglie e bambini, che tra il verde e gli spazi esterni del Parco possono dondolare su altalene alte 6 metri, giocare con trattorini in miniatura, visitare la fattoria di FICO per conoscere da vicino mucche, cavalli, asini, alpaca e partecipare a tante iniziative di animazione pensate appositamente per loro.

Sabato 9 luglio nel frutteto di FICO dalle 19.30 torna l’animazione in collaborazione con Feshion Eventi con la serata “Piccoli Esploratori” dedicata all’esplorazione del prato del frutteto dove vivono insetti e animaletti. I bambini, insieme agli animatori, li individueranno con la lente di ingrandimento e li classificheranno, oltre a raccogliere fossili molto speciali per scoprire quali segreti contengono.

Sabato 16 luglio i piccoli visitatori di FICO potranno invece intraprendere un viaggio nel passato geologico alla scoperta dell’affascinante mondo dei dinosauri sfogliando l’atlante dei giganti del passato per poi partecipare ad un laboratorio creativo e costruire un dinosauro 3D da portare a casa.

Giovedì 16 luglio dalle 19.30 alle 22.00 è in programma uno speciale pic-nic tra le favole: si potrà mangiare al chiaro di luna con le colonne sonore dei cartoni di animazione più famosi e, a seguire, un vero e proprio concerto a tema fiabesco.

Sabato 30 luglio, poi, appuntamento con il Pigiama Party nel Frutteto di FICO: ad attendere i bambini ci sarà un Tepee Village con le tende canadesi, dove ci si preparerà per una serata che promette balli, giochi di gruppo, esperimenti e un laboratorio creativo per realizzare una mascherina da notte. Prima dei saluti finali, non mancherà la lettura di una fiaba della buonanotte sdraiati sul prato, tra le tende.

Inoltre, per chi vuole gustare al meglio l’offerta gastronomica del Parco, i biglietti speciali a 19 euro permettono in un’unica soluzione di accedere al Parco e di intraprendere un percorso con 4 degustazioni tra i tanti ristoranti e chioschi di FICO.

Chi invece vuole mettersi alla prova mettendo le “mani in pasta” può scegliere la formula “Ingresso + Corso” e mettersi alla prova con un corso pratico della durata di circa un’ora curato dagli operatori di FICO e dedicato a Pasta, Pizza, Gelato, Vino e Mortadella.

Anche i visitatori provenienti da altre regioni e paesi potranno vivere senza fretta tutti gli appuntamenti di FICO Estate grazie alla nuova offerta “Parco + Hotel”, che consente loro di acquistare in un’unica soluzione agevolata tutte le esperienze e le attrazioni che offre FICO con il pernottamento presso gli hotel di Bologna.

Alternativamente è possibile accedere a FICO acquistando un biglietto di ingresso a 8 euro (10 euro per FICO + Luna Farm), oppure scegliendo il biglietto serale valido dalle 18.00 al prezzo di 5 euro.

FICO è aperto giovedì e venerdì dalle 11.00 alle 22.00, il sabato fino alle 23.00 e la domenica fino alle 18.00. Biglietti, informazioni e orari sul sito www.fico.it.