Il Colonnello Daniele Paradiso in Municipio

PARMA – Il Sindaco Michele Guerra ha incontrato nel pomeriggio, in Municipio, il Colonnello Daniele Paradiso, Comandante del 2° Reggimento Genio Pontieri, in visita istituzionale. L’incontro si inserisce nel contesto della recente assunzione, da parte del Colonnello Paradiso, del Comando del Raggruppamento Emilia-Romagna Toscana nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”.
Nel corso del colloquio sono stati affrontati temi di interesse comune, confermando la piena collaborazione tra le istituzioni, anche alla luce delle positive esperienze già maturate sul territorio. In particolare, è stata ricordata la proficua sinergia in occasione dell’evacuazione del 15 giugno 2025, a seguito del rinvenimento di due ordigni bellici inesplosi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale nell’area dell’Ex Castelletto.