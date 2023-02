“Il codice del volo”, “L’universo è un materasso”, “Il messaggero delle stelle” a Piacenza

Dal 14 al 16 febbraio tre spettacoli per le scuole al Teatro Filodrammatici

PIACENZA – Lo abbiamo applaudito a Piacenza negli anni scorsi come protagonista di “Canto la storia dell’astuto Ulisse”, lo ritroviamo in questa stagione al Teatro Filodrammatici per una tre giorni di spettacoli dedicati al rapporto tra teatro e scienza. Si tratta di Flavio Albanese che con la sua Compagnia del Sole presenterà per le scuole “Il codice del volo” martedì 14 febbraio, “L’universo è un materasso” mercoledì 15 e “Il messaggero delle stelle” giovedì 16.

Appuntamento sempre con doppia recita alle ore 9 e alle ore 10.45 nel cartellone della Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco” curata da Simona Rossi e organizzata dal centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

“Il codice del volo”, scritto, diretto e interpretato da Albanese con la collaborazione artistica di Marinella Anaclerio, è tratto dagli studi, i disegni, gli scritti e gli appunti di Leonardo Da Vinci. Racconta la vita, le peripezie, i miracoli e i segreti del più grande genio dell’umanità, la sua particolarissima personalità, ma soprattutto la sua voglia di conoscere e insegnare. Perché Leonardo voleva volare? Lo spiega Zoroastro, il suo allievo, il suo giovane di bottega, ovvero l’assistente e suo amico fedele: Tommaso Masini. È proprio lui che ha sperimentato una delle più ardite invenzioni del Maestro: la “macchina per volare”. Gli spettatori conosceranno la storia, l’umanità e soprattutto il modo di pensare di un genio poliedrico e originalissimo che è il simbolo del nostro Rinascimento. Protagonista assoluta è la curiosità, l’inquieta tensione dell’uomo verso la scoperta, l’incredibile capacità umana di arrivare oltre i limiti che la natura sembra imporci.

“L’universo è un materasso – e le stelle un lenzuolo” è scritto da Francesco Niccolini, diretto e interpretato da Flavio Albanese con la collaborazione artistica e disegno luci di Marinella Anaclerio. «Questo è il grande racconto del Tempo. – spiega Niccolini – È diviso in quattro Capitoli. Il primo racconta il tempo in cui il Tempo non esisteva ancora: l’origine del tutto attraverso il mito, in particolare la teogonia di Esiodo. Il secondo capitolo descrive il tempo in cui la realtà era ciò che il buon senso e l’occhio umano potevano cogliere e comprendere: al mattino il Sole nasce a est, la sera tramonta a ovest, dunque il Sole gira intorno alla Terra. Il tempo di Aristotele e Tolomeo. Il terzo capitolo è la rivoluzione copernicana, in cui l’uomo scopre che la realtà non è quella che sembra. Ovvero: il Sole è il centro del mondo e la Terra immobile non è. L’ultimo capitolo è il più ambizioso e difficile; riguarda il Novecento, da Einstein ai Quanti».

“Il messaggero delle stelle”, regia di Marinella Anaclerio, è la creazione più recente: ha debuttato al Festival “Colpi di scena” la scorsa estate. Uno spettacolo brillante, per buona parte in rima, nel quale Francesco Niccolini e Flavio Albanese tornano alla storia della scienza dopo “L’universo è un materasso”.

Protagonista è un paladino di Carlo Magno, Astolfo d’Inghilterra. Precipita dal cielo perché da sempre lui viaggia su e giù dalla Luna: a lui il compito di riportare sulla Terra il senno di Orlando, che lo ha smarrito per amore della bella Angelica. Nel suo eterno viaggiare gli succede qualcosa di inatteso, un incontro speciale: è così che lassù, tra rime surreali, un po’ di scienza e molta patafisica, uno dei magici protagonisti dell’Orlando Furioso incontra Galileo, Copernico, Keplero, Newton e gli altri grandi scienziati del passato.

martedì 14 febbraio 2023 – ore 9 e ore 10.45

Compagnia del Sole / Flavio Albanese

IL CODICE DEL VOLO

Dagli studi, i disegni, gli scritti, gli appunti di Leonardo

scritto, diretto e interpretato da Flavio Albanese

collaborazione artistica Marinella Anaclerio

impianto scenico Flavio Albanese

disegno luci Valerio Varresi

assistente alla regia Vincenzo Lesci

teatro d’attore

per tutti, da 8 anni – durata 75' circa

mercoledì 15 febbraio 2023 – ore 9 e ore 10.45

Compagnia del Sole / Flavio Albanese

L'UNIVERSO È UN MATERASSO

E le stelle un lenzuolo

diretto ed interpretato da Flavio Albanese

di Francesco Niccolini

collaborazione artistica e luci Marinella Anaclerio

scena da un’idea di Marco Rossi e Paolo Di Benedetto

assistente alla regia Vincenzo Lesci

foto e video DIANE Ilaria Scarpa Luca Telleschi

consulenza scientifica Marco Giliberti

consulenza musicale Roberto Salahaddin Re David

si ringraziano per la collaborazione ed il sostegno Piccolo Teatro di Milano, Ammirato Culture House, Santarcangelo dei Teatri, Alcantara Teatro e Marta Marrone

teatro d’attore

per tutti, da 8 anni – durata 70' circa

giovedì 16 febbraio 2023 – ore 9 e ore 10.45

Compagnia del Sole / Flavio Albanese

IL MESSAGGERO DELLE STELLE

Come evitai la guerra, salvai il mondo e divenni amico di Galileo Galilei

di Francesco Niccolini

consulenza (e pazienza) scientifica Marco Giliberti

con Flavio Albanese

regia Marinella Anaclerio

scene e grafica Francesco Arrivo

video e animazioni Giuseppe Magrone

costume Simona De Castro

luci Cristian Allegrini

assistente alla regia Stella Addario

produzione Compagnia del Sole, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, Accademia Perduta/Romagna Teatri

in collaborazione con Assessorato alla Cultura del Comune di Gioia del Colle (BA)

teatro d’attore

per tutti, da 8 anni – durata 70' circa

Per tutte le attività di "Salt'in banco" la prenotazione è obbligatoria e deve pervenire all'Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita, telefono 0523.315578, e-mail scuola@teatrogiocovita.it.