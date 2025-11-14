‘Il birraio di Preston’ dal 14 al 16 novembre al Teatro Duse di Bologna

BOLOGNA – AL TEATRO DUSE ‘IL BIRRAIO DI PRESTON’ DAL ROMANZO DI CAMILLERI

Dal 14 e 16 novembre 2025 | ore 21, dom. ore 16

Teatro Duse – Bologna, via Cartoleria 42

In occasione del centenario della nascita Andrea Camilleri (1925-2025), va in scena al Teatro Duse di Bologna, ‘Il birraio di Preston’, tratto dal romanzo che il padre del commissario Montalbano pubblicò con Sellerio nel 1995. Lo spettacolo, in scena dal 14 al 16 novembre (ore 21, domenica ore 16) per l’apertura della Stagione di prosa del Duse, è prodotto da Marche Teatro, Teatro Al Massimo di Palermo, Teatro di Roma e si inserisce nel programma del Centenario Camilleri promosso dal Fondo Andrea Camilleri con il Comitato Nazionale Camilleri 100.

La riduzione teatrale è frutto di un lavoro a quattro mani dello stesso Camilleri e di Giuseppe Dipasquale che firma anche la regia. Sul palco Edoardo Siravo, Federica De Benedittis, Mimmo Mignemi. Accanto a loro Gabriella Casali, Pietro Casano, Luciano Fioretto, Federica Gurrieri, Paolo La Bruna, Zelia Pelecani Catalano, Valerio Santi, Vincenzo Volo.

Al centro della storia una sorta di guerra civile di provincia tra popolazione e prefetto, che si innesca attorno alla scelta, giunta dall’alto, dell’opera da mettere in scena per l’inaugurazione del nuovo teatro di Vigata. Alla fine dell’intricata diatriba il teatro sarà dato alle fiamme.

La vicenda è una metafora dell’eterna vacuità dell’azione siciliana che spesso si traduce in un esasperato dispendio di energie per un movente futile. In un esempio sublime e divertito di narrazione dei caratteri, la Sicilia, il suo mondo e i suoi personaggi vengono ammantati, grazie alla lingua camilleriana, da una luce solare, vivida di colori e ricca di sfumature. Questa Sicilia, che non dimentica i morti, i mali letali che la consumano dal di dentro e il tradimento verso i valori di quando era culla di una civiltà, può oggi senza timore ricominciare a parlare di sé stessa con l’ironia e il distacco necessari affinché l’autocompiacimento di vizi e virtù non costituisca lo stagno dal quale diviene difficile uscire.

“Prima di accettare l’ipotesi di una riduzione per il teatro di questa mia opera letteraria ho resistito un bel po’. – ha raccontato Camilleri – Non capivo come fosse possibile (e ragionavo, è ovvio, da autore) trovare un contenitore spaziale, una griglia che supportasse, senza tradirlo, il racconto. Il colloquio avuto con Giuseppe Dipasquale ci ha fatto trovare la soluzione: una struttura drammaturgica che salvaguardasse la scomposizione temporale del romanzo, ma condotta in modo da localizzare scenicamente il tutto in un luogo che fosse ad un tempo un teatro (quello, per esempio, dove poteva essere avvenuto l’incendio) e il luogo dell’azione del racconto”. “Sono stato per lungo tempo un regista per non capire quante insidie si nascondono nella trasposizione scenica di un’opera letteraria. Ci sembra, questa volta, di avere fatto il possibile affinché l’opera, lo spirito, l’ironia del romanzo siano state conservate. Per il resto non posso che essere d’accordo con quell’altro mio illustre conterraneo, quando diceva che l’opera dello scrittore finisce quando comincia quella del regista. Pirandello amava dire che il lavoro dell’autore terminava quando egli riusciva a mettere la parola ‘fine’ alla scrittura teatrale. Bene, questo copione ha la parola fine, messa nell’ultima pagina. Tuttavia, mi sento di chiosare il buon Luigi: è proprio nella messa in scena che inizia un nuovo viaggio del testo, sempre diverso e sempre nuovo, sempre imprevedibile, sempre disperatamente esaltante. Per questo il confine del teatro è come l’orizzonte dei viaggiatori nei mari d’Oceano: sempre presente, mai raggiungibile”.

La trama – Ci troviamo in un piccolo paese siciliano, che nella topografia camilleriana è la Vigàta di metà Ottocento. L’occasione è l’inaugurazione del nuovo teatro civico ‘Re d’Italia’. Il prefetto di Montelusa, paese distante pochi chilometri ma odiato dagli abitanti di Vigàta perché più importante e perché, appunto, sede della Prefettura, si intestardisce nell’idea di inaugurare la stagione lirica del nuovo teatro con un’opera scadente che la popolazione rifiuta. Si arriva così ad una guerra civile tra le due fazioni. Prende da qui il via una storia divertente e tragica che culmina nell’incendio del teatro. L’intreccio narrativo fa un ulteriore salto di qualità quando compaiono sulla scena i dinamitardi che hanno il compito di dare al boicottaggio dell’inaugurazione la fisionomia di un messaggio nazionale: dovranno, infatti, far esplodere il teatro per convincere il governo che anche la Sicilia è allineata con i Carbonari, contro lo Stato.

Edoardo Siravo, Federica De Benedittis, Mimmo Mignemi

riduzione teatrale di Andrea Camilleri, Giuseppe Dipasquale

regia di Giuseppe Dipasquale

e con, in o.a. Gabriella Casali, Pietro Casano, Luciano Fioretto, Federica Gurrieri, Paolo La Bruna, Zelia Pelecani Catalano, Valerio Santi, Vincenzo Volo

costumi ripresi da Stefania Cempini, Fabrizio Buttiglieri

da un’idea di Gemma Spina

foto di scena di Tommaso Le Pera

