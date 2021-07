Il 7 luglio tappa piacentina per la staffetta “Obiettivo tricolore” nel nome di Alex Zanardi

PIACENZA – È atteso per le 18.30 di mercoledì 7 luglio, l’arrivo in piazza Mercanti della staffetta “Obiettivo tricolore”, promossa da Obiettivo 3 – centro di ascolto, reclutamento e avviamento allo sport per atleti paralimpici, fondato da Alex Zanardi – per sensibilizzare l’opinione pubblica ai valori sociali dello sport e all’abbattimento delle barriere.

Ad accogliere di fronte al Municipio il gruppo, atteso già a Barriera Milano dalla Polizia Locale, saranno l’assessore allo Sport Stefano Cavalli e il consigliere comunale Francesco Rabboni, unitamente al consigliere nazionale di Anmil Bruno Galvani e al presidente della sezione territoriale Maurizio Manfredi.

La staffetta tricolore, la cui prima edizione si è svolta nel 2020, percorrerà complessivamente oltre 3000 km coinvolgendo più di 70 atleti paralimpici. A Bologna si riuniranno i tre diversi gruppi partiti rispettivamente da Val d’Aosta, Lombardia e Trentino Alto Adige, per poi proseguire in modo compatto – raggiunti anche dalla squadra proveniente dalla Sardegna – sino a Catania.

Piazza Mercanti sarà teatro, come arrivo del tratto percorso mercoledì, del passaggio di testimone, vedendo gli atleti darsi il cambio nella corsa per il giorno successivo.