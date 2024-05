Il 30 maggio convegno all’Accademia Medicina di Torino

TORINO – La Società Italiana di Storia della Medicina, fondata nel 1907, una tra le più antiche società scientifiche italiane, ha come scopo la diffusione e la promozione di studi storici sul mondo della medicina e della sanità. Con cadenza biennale promuove riunioni plenarie dei suoi associati in diverse sedi italiane. Per l’anno 2024 è stata scelta la città di Torino dove converranno i congressisti da tutta Italia il 30, 31 maggio e 1° giugno.

La sede congressuale è l’Accademia di Medicina in via Po 18. I congressisti attesi saranno oltre cento. I lavori si svilupperanno in sei sessioni parallele affrontando i seguenti temi: Malattie Infettive e l’Igiene, Politica e Medicina, Medicina e grandi migrazioni italiane, Mezzi di diffusione delle scienze mediche tra Seicento e Ottocento, Paleopatologia e Temi liberi.

Il sito per l’iscrizione è il seguente:

https://www.symposium.it/eventi/2024/54-congresso-della-societa-italiana-di-storia-della-medicina

Il convegno è co-organizzato dall’Accademia di Medicina di Torino.