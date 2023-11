Il 18 e il 19 novembre torna l’appuntamento della danza in mostra

MODENA – Torna l’appuntamento di danza su palcoscenici culturali di Fondazione Modena Arti Visive in collaborazione con il Comitato Territoriale C.S.I di Modena, all’interno del progetto Materica: il movimento che semina cultura.

Tre scuole di danza del territorio affiliate al C.S.I saranno coinvolte in due giornate di performance, ispirate alle opere esposte nella mostra Strahlen / Raggi di Carsten Nicolai alla Palazzina dei Giardini di Modena.

Il titolo della mostra Strahlen allude non solo alle leggi fisiche di propagazione delle particelle luminose e delle onde sonore, ma in termini poetici anche all’energia emanata dall’oggetto-opera d’arte concepito dal genio creativo umano. Esplorando gli ambiti di transizione tra musica, arte e scienza, Carsten Nicolai supera le barriere percettive e sensoriali dell’uomo cercando di sintetizzare i fenomeni fisici, come il suono e la luce, in un’unica esperienza immersiva e plurisensoriale.

Sabato 18 e domenica 19 novembre, Materica presenta in questo contesto Rayons, una serie di eventi performativi di danza contemporanea che partendo dal concetto di propagazione indagato dall’artista tedesco a più livelli, confluiscono in una rappresentazione corale, specchio di un’umanità sintetizzata. Rayons intende infatti enfatizzare l’energia scaturita dai corpi in movimento, che attraverso i passi e i gesti della danza si proporranno come cassa di risonanza naturale dell’opera d’arte.

Tutti gli eventi in programma sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti (30 persone per ciascuna replica). Non è necessaria la prenotazione.

Durante le performance non sarà possibile visitare la mostra di Carsten Nicolai.

RAYONS

Performance di danza all’interno della mostra Strahlen/Raggi di Carsten Nicolai

FMAV – Palazzina dei Giardini

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info: fmav.org

Programma:

– Sabato 18 novembre, ore 15.00 e 16.00

Interpreti allievi della scuola di danza Tersicore per la danza (Finale Emilia); con coreografie di Licia Baraldi e Bianca Serena Truzzi

– Sabato 18 novembre, ore 17.00 e 18.00

Interpreti allievi della scuola di danza Backstage (Formigine); con coreografie di Nadia Trevisi

– Domenica 19 novembre, ore 10.00 e 11.10

Interpreti Collettivo17 della scuola LaCapriola (Modena); con coreografie di Sara Monari, Leila Terrieri e Martina Ronchetti

RAYONS

Performance di danza contemporanea

in collaborazione con il C.S.I. di Modena

all’interno della mostra Strahlen di Carsten Nicolai

Sabato 18 novembre, ore 15.00, 16.00, 17.00, 18.00

Domenica 19 novembre, ore 10.00 e 11.10

FMAV Palazzina dei Giardini

ingresso libero