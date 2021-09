Il 16 settembre “DONNE DI SCIENZA: uno sguardo oltre gli stereotipi”

Dalle 14 in Aula Magna il seminario nell’ambito del progetto del CUG “Non solo 25 Novembre”. L’evento trasmesso anche sul canale YouTube dell’Ateneo

PARMA – Si intitola Donne di Scienza: uno sguardo oltre gli stereotipi il seminario in programma per giovedì 16 settembre, dalle 14, nell’Aula Magna della sede centrale dell’Università di Parma. L’iniziativa è realizzata grazie al finanziamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) dell’Ateneo nell’ambito del progetto “Non solo 25 Novembre”, e ha il patrocinio del Centro interdipartimentale di ricerca sociale (Cirs) e del Centro Studi in Affari Europei e Internazionali (CSEIA).

Il seminario ha lo scopo di sensibilizzare e promuovere la piena ed equa partecipazione di bambine, ragazze e donne al mondo delle scienze focalizzandosi sull’istruzione, sulla formazione ma anche sull’aspetto occupazionale valutando il ruolo femminile all’interno dei diversi processi decisionali.

Ad aprire i lavori sarà Nicoletta Paci, Assessora alla Partecipazione e ai Diritti dei cittadini del Comune di Parma. Dopo l’introduzione della curatrice del Seminario e docente dell’Università di Parma Maria Cristina Ossiprandi, la parola passerà alle relatrici, provenienti da realtà accademiche e non solo. WORKING GIRL: oltre gli stereotipi nel mondo del lavoro. Riflessioni sullo stato dell’arte, dall’osservatorio di una Consigliera di Fiducia di Ateneo: questo il tema che affronterà Elena Bigotti, Consigliera di Fiducia Torino e Bergamo, mentre Eva Rigonat, Dirigente Veterinario AUSL di Modena proporrà un intervento dal titolo Dalla riflessione sul sé alla partecipazione politica. Ilia Negri, Presidente CUG dell’Università degli Studi di Bergamo e docente di Statistica si soffermerà invece su Gender (data) gap: le statistiche nelle università italiane, mentre Cinzia Meraviglia, docente di Sociologia all’Università di Milano La Statale interverrà sul tema Uguali ma diverse: donne, uomini e gender gap nel mondo del lavoro e nella società e Francesca Roma, laurea in Equine Science con esperienza lavorativa in paesi arabi, parlerà de La mia esperienza di donna di scienza………..

Per partecipare in presenza, in Aula Magna, occorre prenotarsi al seguente link: https://www.unipr.it/node/30954

L’appuntamento sarà anche trasmesso sul canale YouTube dell’Ateneo all’indirizzo: https://youtu.be/YgBjIBRWMyE .