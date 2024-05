PARMA – Lunedì 13 maggio alle 15.30, nella Corte interna della Sede Centrale dell’Università di Parma (via Università 12), studentesse e studenti atleti del CUS Parma in partenza per i Campionati Nazionali Universitari 2024 (che si svolgeranno in Molise dal 18 al 26 maggio) incontreranno il Rettore Paolo Martelli per un saluto e un “in bocca al lupo”.

Guideranno la delegazione il Presidente del CUS Iacopo Tadonio e il Segretario generale Luigi Passerini.