Il 10 e 11 novembre BIG Impact Days, il festival di Bologna su impatto e innovazione promosso da Fondazione Carisbo e Intesa Sanpaolo

BOLOGNA – Torna BIG Impact Days, il grande festival su impatto, sostenibilità e innovazione sociale che il 10 e 11 novembre a Bologna, negli spazi di BIG – Boost Innovation Garage (via della Ferriera 4), raduna comunità e professionisti per condividere competenze ed esplorare i temi di frontiera più significativi, offrendo al pubblico un’articolata lettura delle implicazioni concrete che scaturiscono da realtà digitale, innovazione e impatto.

Con oltre 1.000 mq di spazi per coworking, eventi, workshop, conferenze e networking, BIG è il polo realizzato dalla Fondazione per contribuire allo sviluppo del sistema d’innovazione in città, e opera come piattaforma di creazione di opportunità in ottica di ecosistema con tutti gli attori del territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, a partire dal supporto alla creazione di imprese ad elevato impatto.

BIG Impact Days è promosso da Fondazione Carisbo e Intesa Sanpaolo, realizzato da BIG, dpixel, associazione TechGarage e Gea Vision con il supporto dei partner tecnici IAAD. – Istituto d’Arte Applicata e Design, MinIT – National Technology Cluster of Made in Italy e Sprintaly.

Numerosi i temi chiave che saranno affrontati durante il festival: intelligenza artificiale, sostenibilità, finanza decentralizzata, economia circolare, imprenditoria etica, ESG, cyber sicurezza, deep fake, imprenditoria migrante, Big Data, digital twin, smart city, NFT e web3.

L’evento è strutturato secondo un format in grado di fornire al pubblico specifiche opportunità di dialogo e confronto:

talk e tavole rotonde , ospitando leader ispirati e di riferimento sul tema dell’impatto;

, ospitando leader ispirati e di riferimento sul tema dell’impatto; pitch di startup , presentando i migliori progetti e soluzioni innovative in Italia sul tema dell’impatto;

, presentando i migliori progetti e soluzioni innovative in Italia sul tema dell’impatto; workshop e networking , con la partecipazione diretta del pubblico ai progetti di impatto;

, con la partecipazione diretta del pubblico ai progetti di impatto; contest e vernissage, per scoprire i vincitori dell’Hackathon 4 Impact e i migliori artisti impact in circolazione.

BIG Impact Days è stato ideato per rappresentare ai partecipanti l’impronta che ciascuno può lasciare sul proprio ambiente, raccontando l’impatto in tre delle sue principali declinazioni:

leadership , impatto come iniziativa personale, impegno e responsabilità per un futuro migliore, insieme;

, impatto come iniziativa personale, impegno e responsabilità per un futuro migliore, insieme; tecnologia , impatto come applicazione di tecnologie innovative applicate in ambito sociale, con esiti significativi sulla vita delle persone;

, impatto come applicazione di tecnologie innovative applicate in ambito sociale, con esiti significativi sulla vita delle persone; cultura, impatto come sensibilizzazione dell’intera società attraverso azioni di divulgazione, dialogo, iniziative dal basso e in rete.

Patrizia Pasini, Presidente della Fondazione Carisbo: «Il valore fondativo di BIG si afferma nel far confluire impresa, sociale e innovazione all’interno di un ecosistema aperto e inclusivo, creando ulteriori opportunità di networking per le persone e per tutte le organizzazioni pubbliche e private impegnate a favorire e accrescere lo sviluppo del territorio. Pertanto questo festival rappresenta l’essenza di BIG: raccontare e testimoniare l’impatto nelle sue numerose declinazioni, nell’inscindibile connubio con l’innovazione tecnologica ma soprattutto sociale e sostenibile, crediamo sia il modo migliore per offrire alla comunità uno sguardo più consapevole verso il domani. La consolidata collaborazione con Intesa Sanpaolo avvalora questo intento, che la Fondazione sta perseguendo con la costante attenzione a una politica di investimento responsabile, applicando i criteri ESG agli investimenti in essere e a quelli futuri.»

Alessandra Florio, Direttrice Regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo: «Siamo orgogliosi di essere parte dell’ecosistema dell’innovazione che a Bologna e in Emilia-Romagna è così forte e attivo. La competitività del nostro Paese si gioca su strategie di business innovative e sostenibili: le imprese che investono in innovazione e tutto ciò che va verso uno sviluppo sostenibile, green e digital hanno risultati migliori sia in termini di fatturato che di riconoscibilità sui mercati. L’innovazione si alimenta dalle interrelazioni e collaborazioni con il territorio e come Intesa Sanpaolo ci teniamo ad esserne parte attiva, anche attraverso le competenze sviluppate da Intesa Sanpaolo Innovation Center. Non è un caso che ad oggi un terzo delle startup e metà delle PMI innovative del Paese abbiano colto le opportunità, anche non finanziarie, che siamo in grado di offrire.»

Gianluca Dettori, Presidente associazione TechGarage e Presidente di Primo Ventures SGR: «Il festival di innovazione e impatto BIG Impact Days è l’ennesima conferma della capacità espressa dall’ecosistema di innovazione di Bologna e dall’Emilia-Romagna di portare competenza e quindi beneficio a imprese, istituzioni e società. Generare impatto è ormai una tematica centrale per ogni startup e investitore operante nel settore del VC. In linea con questa missione, in Primo Ventures abbiamo avviato un processo di allineamento della nostra attività e dei nostri investimenti ai principi ESG, introducendo una policy dedicata su tutti i suoi nuovi prodotti. In particolare, il nostro fondo Primo Digital è diventato conforme all’ex Articolo 8 del Regolamento SFDR, un primo passo per generare impatto per e con il nostro portafoglio.»

Durante il festival verranno approfondite le sfide per la costruzione di un futuro sostenibile e l’implementazione di logiche e strategie aziendali capaci di stimolare un impatto positivo sull’ambiente e sulla società. Ciascun individuo è un potenziale attore di cambiamento, pertanto BIG Impact Days intende ispirare e favorire un processo di consapevolezza, coniugando princìpi etici alle attività volte a generare profitti. L’obiettivo è quello di connettere player nazionali e internazionali dell’ambito Impact in un ambiente moltiplicatore del valore espresso da ogni partecipante, che potrà toccare con mano il potenziale dell’innovazione sulla società prendendo parte a workshop, performance, vernissage, talk, premiazioni, fireside chat, contest di idee e startup.

I racconti e le testimonianze andranno dalle case costruite con scarti del riso all’urbanistica tattica, dalla sicurezza informatica ai deep fake sui media, dalla crypto arte al successo degli NFT, dall’immigrazione come fucina delle leader del futuro alle performance musicali per ispirare le smart city.

Infine, la premiazione di un hackathon dal titolo Hackathon 4 Impact, la maratona di idee e soluzioni, della durata di 48 ore, che nel mese di settembre a BIG ha coinvolto studenti, innovatori e imprenditori, i quali si sono misurati per trovare risposte alle sfide sui temi dell’Impact.

Tutte le info e il programma del festival sono consultabili sul sito https://bigimpactdays.it/:

Day 1 venerdì 10 novembre

Day 2 sabato 11 novembre

BIG Impact Days è ad ingresso gratuito previa registrazione online sul sito di Eventbrite.