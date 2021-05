Il 1° giugno negli UCI Cinemas dell’Emilia Romagna arriva l’anteprima di The Conjuring: Per ordine del diavolo

MILANO – Il 1° giugno nelle multisale del circuito UCI Cinemas arriva l’anteprima di The Conjuring: Per ordine del diavolo, il settimo film dell’universo “The Conjuring”, distribuito da Warner Bros. Pictures. Lo stesso giorno, al prezzo speciale di 2,50 euro per spettacolo, saranno proiettati L’Evocazione – The Conjuring e The Conjuring 2 – Il Caso Enfield, in una maratona unica che riporta sul grande schermo le avventure soprannaturali dei detective del mistero Lorraine e Ed Warren.

Il lungometraggio diretto da Michael Chaves narra un’agghiacciante storia di terrore, omicidio e male oscuro, che ha sconvolto persino gli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. Uno dei casi più sensazionali da loro affrontati, inizia con la lotta per l’anima di un ragazzo, che ha portato i due demonologi a cose mai viste prima, segnando la prima volta nella storia degli Stati Uniti in cui un sospetto omicida avrebbe reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

Vera Farmiga e Patrick Wilson tornano a recitare nei panni di Lorraine e Ed Warren. Fanno parte del cast del film Ruairi O’Connor (“The Spanish Princess” di Starz), Sarah Catherine Hook (“Monsterland” di Hulu) e Julian Hilliard (le serie “Penny Dreadful: City of Angels” e “Hill House”).

Sinossi – L’evocazione – The conjuring

Nella nuova casa della numerosa famiglia Perron si verificano strane apparizioni e rumori inquietanti, che sfociano poi in vere e proprie manifestazioni paranormali. La situazione è rischiosa e insostenibile, così vengono chiamati Lorraine e Ed Warren, una coppia che lavora insieme al Vaticano nella battaglia alle presenze demoniache. I due rilevano un’attività fervente e un numero impressionante di presenze così potenti da non poter attendere le autorizzazioni della Santa Sede, i due coniugi si trovano quindi nella situazione spinosa di dover agire in prima persona.

Sinossi – The Conjuring 2 – Il Caso Enfield

1977. Durante una seduta spiritica la medium Lorraine Warren prova a entrare in contatto con l’autore della carneficina di Amityville per conoscere le ragioni della sua furia omicida, ma sul suo percorso soprannaturale imbatte in un demone che assume le sembianze di una suora. Intanto a Enfield, in Gran Bretagna, la famiglia Hodgson, in gravi ristrettezze economiche, vive in una casa in cui si susseguono eventi inspiegabili. La piccola Janet è la più sensibile verso queste presenze, che sembrano rivendicare la proprietà della casa minacciando gli attuali inquilini.

Sinossi – The Conjuring: Per ordine del diavolo

Ed e Lorraine Warren sono di fronte a una delle più grandi minacce di sempre, mentre lottano per salvare l’anima di un ragazzo: per la prima volta nella storia degli Stati Uniti un sospetto omicida ha reclamato la sua possessione demoniaca come difesa.

