Il 1° dicembre negli UCI dell’Emilia Romagna arriva Trafficante di Virus

Nelle multisale del Circuito arriva il film di Costanza Quatriglio con Anna Foglietta, liberamente ispirato al libro di Ilaria Capua

MILANO – Dal 29 novembre al 1° dicembre nelle multisale del circuito UCI Cinemas arriva Trafficante di Virus, il film diretto da Costanza Quatriglio e distribuito da Medusa Film. Il lungometraggio parteciperà in concorso al Festival di Torino.

La storia è quella di Irene, interpretata da Anna Foglietta, una ricercatrice presso un importante istituto zooprofilattico italiano. Ha una bella famiglia e una grande passione per il suo lavoro, che svolge con intelligenza e lungimiranza per affrontare epidemie dilaganti tra animali che potrebbero mettere in pericolo anche la salute degli esseri umani. Ma a causa di un’inchiesta giudiziaria condotta nel corso di diversi anni, la sua vita è destinata a cambiare.

Trafficante di Virus sarà proiettato dal 29 novembre al 1° dicembre a UCI Bicocca (MI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM) e UCI Porta di Roma (RM).

Le multisale che lo proietteranno il 30 novembre e il 1° dicembre sono invece UCI Luxe Marcon (VE), UCI Molfetta (BA), UCI RomaEst (RM) e UCI Verona (VR).

UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze (FI), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Casoria (NA), UCI Curno (BG), UCI Ferrara (FE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI MilanoFiori (MI), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC) e UCI Sinalunga (SI) lo proietteranno il 1° dicembre.

