I provvedimenti di viabilità in occasione della partita Spal-Torino

Domenica 26 luglio 2020 le vie interessate nell’area attorno allo stadio

FERRARA – In occasione della partita di calcio Spal-Torino che si disputerà a Ferrara domenica 26 luglio 2020 alle 19.30, a porte chiuse senza la presenza di pubblico (in ottemperanza della vigente normativa volta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), sono previsti provvedimenti di viabilità nell’area circostante lo stadio “Paolo Mazza”.

Le strade interessate ai divieti di sosta, in vigore dalle 13, sono: corso Piave (tratto da via Ortigara a corso Vittorio Veneto; via Ortigara (tratto da corso Piave a via Cassoli); via Cassoli (tratto da corso Vittorio Veneto a via Ortigara); via Montegrappa; via Fortezza (tratto da via Paolo V a corso Piave); via Casteltedaldo.

Dalle 15 nelle stesse vie sarà in vigore anche il divieto di circolazione al fine di consentire l’allestimento delle aree esterne allo stadio e la realizzazione delle barriere. Tale divieto, dalle 17.30, sarà esteso anche ai seguenti tratti di strada: corso Piave (da viale IV Novembre a via Ortigara); via Cassoli (da via Ortigara a viale IV Novembre); via Ortigara (da via Cassoli a via Poledrelli).

Dal varco di via Fortezza/via Paolo V potranno transitare i veicoli degli autorizzati muniti di permesso rilasciato dalla Soc. Spal. Tali veicoli potranno sostare su entrambi i lati di via Fortezza sino all’intersezione con via Casteltedaldo. Alla sosta degli autorizzati è destinata anche via Casteltedaldo con possibilità di sosta a pettine nel tratto compreso tra via Fortezza e piazza XXIV Maggio.

I residenti delle aree interessate, con possibilità di ricovero del mezzo in area privata, verranno agevolati nei loro spostamenti.