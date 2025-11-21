Herbert Ballerina con Come una catapulta il 21 novembre al Teatro Celebrazioni di Bologna

BOLOGNA – È un volto noto per i suoi interventi comici in TV, al cinema e sul web, ed è attualmente un ospite fisso del programma Affari Tuoi di Rai1 Herbert Ballerina, che debutta al Teatro Celebrazioni di Bologna con Come una catapulta. Lo spettacolo, un viaggio iperbolico attraverso la sua irresistibile ironia, è in scena venerdì 21 novembre alle 21.00.

L’espressione “come una catapulta”, resa iconica dall’attore molisano nel ruolo di Pino Cammino ai tempi della collaborazione con Maccio Capatonda, dà il titolo allo spettacolo. Ed è proprio con lo spirito di quel tormentone che Herbert Ballerina trascinerà il pubblico in un’esperienza unica, dove racconterà un insieme di situazioni assurde, tratte dalla vita di tutti i giorni, così surreali da risultare assolutamente divertenti, e in cui ogni spettatore – “catapultato” letteralmente in questo trascinante umorismo – potrà riconoscersi.

Tra una scenografia di scatoloni e l’immancabile busto di Fred Bongusto – concittadino di Campobasso che l’attore, scherzosamente, aspira a eguagliare in fama – Herbert Ballerina accompagnerà il pubblico in un’esplorazione comica a ruota libera. Verranno affrontati temi che spaziano dall’esistenza del Molise ai tatuaggi di coppia, dai traslochi agli architetti satanici, passando per medici “allucinati”, amici “pelosi” e persino Robocop in analisi. L’attore non risparmia inoltre nemmeno le icone: con il suo istrionismo spiazzante offre sferzate comiche su figure come Michael Jordan, Elon Musk, Will Smith e Pablo Picasso, mantenendo sempre il suo caratteristico stile dimesso e irresistibilmente ironico.

Herbert Ballerina (all’anagrafe Luigi Luciano) è un artista eclettico e poliedrico. Nato a Campobasso e laureato al DAMS di Bologna, ha iniziato la sua carriera agli inizi degli anni 2000 a Milano, entrando nella scuderia di Marcello Macchia (Maccio Capatonda) ed Enrico Venti (Ivo Avido). L’affermazione in TV arriva grazie alle sue gag esilaranti e ai finti trailer per i programmi di Gialappa’s Band (Mai dire lunedì e Mai dire martedì). Ha partecipato a numerosi format, tra cui Drammi medicali (FOX Italia), Leggerezze (FlopTV) e Tatami (Rai3), prima di entrare nel cast di Colorado. Negli anni, ha consolidato la sua presenza sul piccolo schermo affiancando grandi nomi in popolari show: da Enjoy – Ridere fa bene (con Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo su Italia1) a Bar Stella e Stasera tutto è possibile (con Stefano De Martino su Rai2), fino a Quelli che il calcio (con Federico Russo, sempre su Rai2). Ha partecipato a Celebrity Hunted 4 (Prime Video con Brenda Lodigiani) e si è classificato terzo nella terza edizione di LOL – Chi ride è fuori. Alterna la carriera televisiva e web con apparizioni cinematografiche. Tra i suoi titoli più memorabili si annoverano Italiano medio e Omicidio all’italiana (entrambi diretti da Maccio Capatonda), Quel bravo ragazzo di Enrico Lando e Rido perché ti amo di Paolo Ruffini. Nel 2021 ha ampliato la sua attività pubblicando il suo primo libro per Mondadori, intitolato Getto la maschera.

Come una catapulta, scritto da Herbert Ballerina assieme a Riccardo Cassini, è una produzione di Paolo Ruffini per Vera Produzione.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili online e nei punti vendita autorizzati sui circuiti Vivaticket e TicketOne, e presso la biglietteria del Teatro Celebrazioni (https://teatrocelebrazioni.it/stagione-25-26-herbert-ballerina-21-novembre-2025/).

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato dalle ore 16 alle ore 19 e nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Il pubblico potrà prenotare per una cena o un aperitivo al Celebrazioni Bistrot, nel foyer del Teatro, a cura del Ristorante Biagi e del cocktail bar 10 Codivilla, aperto da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo. Info e prenotazioni: +39 329 8120861 .

La Stagione 2025/2026 del Teatro Celebrazioni è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, con il sostegno del Comune di Bologna e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.