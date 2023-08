Grande vittoria di Emanuele Ansaloni a Corsanico: poker stagionale per lui

Per il Team Technipes #inEmiliaRomagna è il settimo successo stagionale

EMILIA ROMAGNA – Grande vittoria di Emanuele Ansaloni domenica 27 agosto al Trofeo Corsanico a Corsanico, nel Comune di Massarosa (Lu) in Toscana. Una vittoria che conferma le sue qualità e la sua stagione da assoluto protagonista, sia tra gli Elite che nelle gare con i professionisti, e che ne fa sicuramente un ragazzo che merita di avere una possibilità di passare stabilmente al professionismo.

Il corridore del Team Technipes #inEmiliaRomagna, classe 2000, ha regolato nettamente Luca Cavallo nello sprint a due che gli ha consentito di ottenere il quarto successo stagionale, dopo una tappa del Giro del Veneto e una tappa e la classifica generale dell’Aziz Shusha in Azerbaijan.

Una vittoria giunta al termine di una ottima prestazione di tutto il team, che dopo aver controllato la corsa ha piazzato tra i primi dieci anche Gabriele Petrelli (4°), Andrea Innocenti (7°) e Martin Nessler (8°).

Un risultato che riempie di orgoglio tutta la squadra, a partire dal direttore sportivo Francesco Chicchi che vive proprio in queste zone e che ha potuto festeggiare nuovamente sulle strade di casa, come capitato pochi giorni prima, a Ferragosto, con il successo di Alessandro Monaco alla Firenze-Viareggio.

“Sentivamo molto questa corsa – ha confermato Davide Cassani, presidente APT Emilia Romagna, presente alla gara di Corsanico – perché per il nostro DS Francesco Chicchi che abita qui era come un campionato del mondo. E’ andata bene e siamo contenti, questa è gran bella corsa ed è stato un onore vincerla”.

Il Trofeo Corsanico è una corsa molto dura, di 153 km e con molto dislivello, che si è disputata alla media di 38 km/h. Gli iscritti erano 116 e la cronaca racconta di un Team Technipes #inEmiliaRomagna che ha saputo controllare ogni fase di corsa. Prima con Ansaloni e Sergiampietri presenti nella prima fuga di giornata, poi con Andrea Innocenti. Nelle fasi finali erano rimasti davanti solo in 25, con il team in netta superiorità numerica. Alessandro Monaco (Technipes) ha staccato tutti in salita, con lo stesso Ansaloni a controllare Luca Cavallo a poche decine di secondi; purtroppo Monaco è poi scivolato in discesa, così Ansaloni e Cavallo si sono trovati in coppia al comando. Dietro, all’inseguimento, un gruppetto di dodici corridori con Petrelli, Innocenti e Nessler a fare da stopper. Mentre davanti Cavallo non riesce a staccare Ansaloni, che poi lo supera nettamente in volata, dietro il drappello degli inseguitori si sfalda: Petrelli arriva in scia a Garibbo nella volata per il 3° posto, poco dietro Innocenti e Nessler completano il successo di squadra.

Quello di Emanuele Ansaloni, oltre a essere il suo 4° successo stagionale personale, è la 7° vittoria stagionale per il Team Technipes #inEmiliaRomagna. Aumenta così il bottino del team presieduto da Gianni Carapia, nato nel 2019 da un’idea di Davide Cassani e dell’APT Servizi Emilia Romagna e da quest’anno sostenuto dall’azienda emiliano-romagnola Technipes presieduta da Raffaele Barosi.

Un risultato che dà morale anche in vista dei prossimi appuntamenti stagionali, a partire dal Giro del Friuli-Venezia Giulia, in programma dal 31 agosto al 3 settembre.