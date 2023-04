Golf: Grande successo del 1° torneo FIG sammarinese “La Splendor”

CATTOLICA (RN) – Grandissima soddisfazione per l’ottima riuscita del primo torneo giovanile federale under 18 organizzato dal San Marino Golf Club presso il Riviera Golf di Cattolica giovedì 6 aprile e sponsorizzato dall’impresa multiservizi sammarinese “La Splendor” .

Al torneo, valevole per il circuito “Teodoro Soldati” e per il ranking della Federazione Italiana Golf (FIG) hanno partecipato 45 tra ragazzi e ragazze provenienti da Emilia Romagna, Marche e Lombardia ed è stato dominato da giocatori giovanissimi.

Il tredicenne parmigiano Leonardo Zanardi ha vinto la classifica lorda con un -1 sul par, mentre il quattordicenne modenese Simone Valli e il campione locale Leone Franchi, di soli 12 anni, hanno chiuso secondi pari merito a + 3 sul par.

Tra le ragazze si è imposta anche qui un’atleta di Parma, Martina Paola Palumbo davanti alla modenese Sofia Petrosino e alla sammarinese Bianca Maria Gardini, mentre la sammarinese tesserata per il Riviera Caterina Dall’Olmo si è aggiudicata il primo posto U14. Nella classifica netta sono da segnalare due ori per i colori bianco-azzurri: quello maschile under 18 di Filippo Conti, che torna a disputare una gara federale dopo quasi un anno di stop, davanti a Marco Valentini e il femminile under 12 di Giada Pelliccioni davanti a Masini Anita.

Sono stati ben 22 i golfisti under 18 della EmmeGi Academy di San Marino che hanno ottenuto il punteggio minimo per poter partecipare al torneo di Cattolica, numeri che rendono il nostro movimento giovanile uno tra i più ampi della zona.

“Ringrazio tutti per la meravigliosa giornata di golf in questa nostra prima gara FIG. Un ringraziamento particolare ai due allenatori Marco Pelliccioni e Marco Gasperoni, al direttore sportivo Marco Pedretti, ai dirigenti/genitori Elisa Gasperoni, Marianne Gasperoni e Christian Ferrari e agli sponsor che ci sostengono. I nostri ragazzi si sono fatti valere mostrandosi educati e competitivi. Sono molto soddisfatto, abbiamo un gruppo meraviglioso”, ha commentato il Presidente del Club sammarinese Remo Raimondi.