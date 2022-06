Go Wine Festival il 20 giugno 2022 a Bologna

BOLOGNA – Go Wine promuove a Bologna un nuovo e speciale evento, alle soglie dell’estate: il Go Wine Festival! Una grande serata di degustazione con vista sulla città di Bologna, che si terrà lunedì 20 giugno nella suggestiva location del ristorante Il Boccone del Prete, situato presso il Golf Club Siepelunga, in collina.

Protagoniste dell’evento oltre 50 cantine da tutta Italia, selezioni di Champagne, assaggi in forma libera e accompagnamento di piatti: un appuntamento all’insegna della cultura del vino, di gusto e di festa rivolto ai soci, ai loro amici e ai simpatizzanti, nell’anno che segna i 20 anni di Go Wine in città.

L’evento si svolgerà dalle 17.30 alle 23 (con chiusura degli ingressi alle ore 22), utilizzando in parte gli spazi al chiuso del ristorante e in parte all’aperto.

Il banco d’assaggio sarà affiancato da una parte food coordinata dallo chef del Ristorante Acqua Pazza Francesco Carboni; egli stesso cucinerà un piatto per tutti i partecipanti all’evento (Gramignone al torchio con burro, acciughe, cannocchie e polvere di pomodoro datterino); prodotti tipici selezionati da Felsineo saranno a disposizione del pubblico.

Un piatto a cura del Ristorante Il Boccone del Prete e selezioni di Ostriche potranno essere acquistati dai partecipanti in loco, con un costo a parte.

L’idea di questo evento nasce da Francesco Carboni, delegato del Club Go Wine di Bologna, che nel 2002 incontrò Go Wine, allora agli inizi. Francesco Carboni ha accompagnato l’attività di Go Wine nel corso di tanti anni e ha mantenuto il piacere di collaborare con l’associazione e condividere temi importanti per la cultura e la promozione del vino.

L’evento è rivolto a soci Go Wine, professionisti del settore e simpatizzanti.

Ecco i protagonisti della degustazione

Distribuzioni Philarmonica con Champagne Devaux; Donna Olimpia 1898 – Bolgheri (Li);

Endrizzi – San Michele all’Adige (Tn); Venica & Venica – Dolegna del Collio (Go).

Ca’ Rugate – Montecchia di Crosara (Vr); Champagne Drappier – Urville (Francia);

Champagne Diebolt-Vallois – Cramant (Francia); Le Vedute Franciacorta – Rovato (Bs);

Marcalberto – S. Stefano Belbo (Cn); Picchi – Casteggio (Pv);

Arunda – Meltina (Bz); Berlucchi – Borgonato di Cortefranca (Bs);

Cavalli Distribuzioni con Champagne e vini; Bellavista – Erbusco (Bs); Bucci – Ostra Vetere (An);

Ceretto – Alba (Cn) e Ceretto Distribuzione, con Delamotte Brut e Veuve Amball Rosè;

Colterenzio – Cornaiano (Bz); Cantina della Volta – Bomporto (Mo);

Viberti Giovanni – Barolo (Cn); Contadi Castaldi – Adro (Bs); Marisa Cuomo – Furore (Sa);

Paltrinieri – Sorbara (Mo); Vivera – Linguaglossa (Ct); Alois Lageder – Magré Sulla Strada del Vino (Bz);

Anonima Agricola Viticoltori Valsamoggia – Valsamoggia (Bo); Bellenda Distribuzioni – Vittorio Veneto (Tv);

Bolè Wine – Faenza (Ra); Cantina Produttori Bolzano – Bolzano (Bz);

Cantine Coppo – Canelli (At); Gemma Distribuzioni – Cormòns (Go); La Tosa – Vigolzone (Pc); Murva – Moraro (Go);

Tenuta Terraviva – Tortoreto (Te); Terre della Rocca – Bologna (Bo); Vigneti Dosio – La Morra (Cn);

Balan Distribuzione con Champagne e Vini; Castello di Spessa – Capriva del Friuli (Go);

Corte Fusia – Coccaglio (Bs); San Marzano – San Marzano di San Giuseppe (Ta);

Villa Sandi – Crocetta del Montello (Tv); Bellei – Bomporto (Mo); Ottaviani Enio – San Clemente (Rn);

Villa Rinaldi – Soave (Vr); Bajta Fattoria Carsica – Sgonico (Ts);

Mosnel Franciacorta – Camignone (Bs); Opera (Corvèe) – Cembra Lisignano (Tn);

Venturini Baldini – Quattro Castella (Re); Roberto Lucarelli – Cartoceto (Pu);

Eredi di Aldo Cobelli – Sorni (Tn); Tenuta Sant’Antonio – Mezzana di Sotto (Vr);

Zaccagnini – Bolognano (Pe); Di Baldo Spirits – Rimini (Rn)

Le proposte gastronomiche

Comprese nel biglietto d’ingresso

Selezione di mortadelle e salame rosa a cura di Felsineo

Selezione di prodotti vegani a cura di Felsineo Veg

Finger food a cura del Boccone del Prete

Gramignone al torchio con burro, acciughe, cannocchie e polvere di pomodoro datterino

a cura di Francesco Carboni, chef Ristorante Acqua Pazza

A parte, da ordinare e pagare in loco



Tortellino su crema di parmigiano e tartufo nero

a cura del Ristorante Il Boccone del prete € 10,00

5 Ostriche € 10,00 a cura di Davide Trebbi

E con i prodotti di Merlino Il Mago Della Farina

L’evento si svolgerà in sicurezza e con il rispetto delle disposizioni in corso nel periodo della manifestazione.

Costi di partecipazione e modalità di prenotazione

Per partecipare all’evento è consigliata la prenotazione, per avere la sicurezza del posto e per un corretto svolgimento dell’evento.

Il costo del biglietto di ingresso è di 50 € a persona con riduzione € 35,00 per i Soci Go Wine

(include degustazioni illimitate e un piatto a cura di chef Carboni, finger food e prodotti tipici e la possibilità di altri piatti da integrare a pagamento).

Coloro che si associano a Go Wine (scadenza iscrizione 30 giugno 2023) in occasione dell’evento avranno una forte riduzione versando soli € 12.00, oltre alla quota associativa di € 48. Per info: ufficio.soci@gowinet.it

Per prenotare è possibile scegliere tra due modalità:

– acquistare il biglietto online sul sito internet di Go Wine (pagamento tramite carta di credito con riduzione 10%) al link:

https://www.gowinet.it/evento/go-wine-festival-bologna-20-giugno/

oppure

– Scaricare il modulo di prenotazione e inviarlo compilato a stampa.eventi@gowinet.it (pagamento tramite bonifico):

https://drive.google.com/file/d/1Et0Jg-94DdkLe-k8_GBJ63O_pYxfi4n7/view?usp=sharing

Per garantire la sicurezza dei partecipanti gli ingressi saranno contingentati, le prenotazioni si riceveranno entro le ore 12 di lunedì 20 giugno, salvo esaurimento dei posti disponibili.

Per info e prenotazioni

Associazione Go Wine tel. 0173 364631 fax 0173 361147 stampa.eventi@gowinet.it www.gowinet.it

Un grande evento di degustazione e festa

per i 20 anni di Go Wine a Bologna

GO WINE FESTIVAL

Le sfumature e i colori del vino nel solstizio d’estate

Lunedì 20 giugno 2022

Il Boccone del Prete – Via Siepelunga 56/4 – BOLOGNA