Girella Rosa invade la Notte Rosa

Gusto e allegria firmati Motta per il weekend più divertente dell’estate romagnola

RICCIONE (RN) – L’estate è ormai arrivata e con lei il tradizionale appuntamento con la Notte Rosa: tra il 5 e il 6 luglio la Riviera Romagnola è pronta a celebrare il Capodanno dell’estate italiana con oltre 400 appuntamenti, tra concerti ed eventi. E quale migliore partner per una notte di divertimento di Girella Rosa, la merendina arrotolata più divertente di casa Motta?

Riccione e Milano Marittima faranno infatti da sfondo a due giorni di attività ad alto tasso di allegria! Venerdì sera, 5 luglio, i Girella-boys e le Girella-girls coinvolgeranno i passanti al grido di “Girella Bella, Girella Fresca!” – proprio come i venditori ambulanti sulle spiagge – invitandoli non solo a provare il gusto sorprendente di frutti rossi della nuova Girella Rosa, ma anche a scattare foto e video e postarli con l’hashtag #girellarosa sui propri social per ricevere premi e gadget coloratissimi.

Con la sua farcitura di frutti rossi e base al cacao, Girella Rosa è la merendina gustosa, ma con il 50% di grassi in meno , ideale per chi vuole prendersi una pausa dagli eventi della Notte Rosa senza troppi sensi di colpa. Senza coloranti né conservanti e con soli aromi naturali, Girella è una spirale di gusto e divertimento tutta da gustare, anche tra un evento e l’altro della Notte Rosa!

Il weekend più animato della Riviera Romagnola vedrà artisti italiani e internazionali alternarsi sui tanti palchi sparsi per le location più suggestive dell’entroterra romagnolo e del nord delle Marche, e Girella Rosa sarà la compagna ideale per i tantissimi che venerdì sera 5 luglio affolleranno le strade di Riccione e Milano Marittima: imbattersi negli affascinanti Girella-boys e Girella-girls sarà una festa nella festa! Quiz, sfide all’ultima Girella e selfie renderanno la Notte Rosa un’occasione imperdibile per divertirsi e assaporare la merendina più giocosa che ci sia.