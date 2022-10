Giovanna: la pulzella, la fanciulla, l’allodola il 7 ottobre al Teatro Regio di Parma

PARMA – Lella Costa torna al Festival Verdi con Giovanna: la pulzella, la fanciulla, l’allodola, in scena venerdì 7 ottobre, ore 20.30, al Teatro Regio di Parma. Scritto da Lella Costa e Gabriele Scotti, lo spettacolo è la nuova commissione realizzata in prima assoluta da Società dei Concerti di Parma per AroundVerdi, la rassegna del Festival in cui l’opera dialoga con generi e linguaggi differenti. In scena, l’attrice, sulle musiche da Giovanna d’Arco di Giuseppe Verdi trascritte per pianoforte a quattro mani ed eseguite da Elia e Betsabea Faccini, ripercorre la vicenda di uno dei personaggi femminili più iconici e carismatici della storia, capace di ispirare e affascinare musicisti, scrittori, drammaturghi di ogni epoca. Partendo dall’opera verdiana, Lella Costa ci accompagnerà in un racconto frutto di una ricerca tra le varie e molteplici fonti letterarie, musicali, teatrali ispirate alla fanciulla d’Orleans, per offrirne una rilettura personalissima e contemporanea.

“Giovanna d’Arco è una delle 99 donne valorose che canto nel mio spettacolo, Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione – scrive Lella Costa. “Lì ho scelto di immaginare in poche frasi il suo spavento di bambina. In questo reading con Gabriele Scotti abbiamo fatto invece un lavoro di tessitura delle tante biografie che l’hanno ritratta, anche molto differenti e discordanti tra loro. Tra queste, l’Allodola del drammaturgo Jean Anouilh”.

Lella Costa è attrice, autrice e scrittrice. Debutta a giugno 2021 con Intelletto d’amore. Dante e le donne con la regia di Gabriele Vacis, nel giugno 2020 con La vedova Socrate di Franca Valeri, regia di Stefania Bonfadelli, nel gennaio 2020 con Se non posso ballare… non è la mia rivoluzione con la regia di Serena Sinigaglia, ispirato a Il Catalogo delle donne valorose di Serena Dandini e nel 2019 con La parola giusta con la regia di Gabriele Vacis. Tra i suoi spettacoli teatrali più recenti Human con Marco Baliani, La traviata, l’intelligenza del cuore con la regia di Gabriele Vacis, Questioni di cuore dal carteggio di Natalia Aspesi con i suoi lettori. Gran parte dei suoi monologhi teatrali sono stati pubblicati da Feltrinelli: La daga nel loden (1992), Che faccia fare (1998), In tournée (2004) e Amleto, Alice e la Traviata (2008). Per Piemme sono usciti Come una specie di sorriso (2012) e Che bello essere noi (2014); per Solferino Ciò che possiamo fare (2019) e Intelletto d’amore. Quattro donne e un poeta (con G. Vacis, 2021). Nel 2017 ha condotto lo speciale tv Mariangela! (Rai Cultura) dedicato alla vita e alla carriera di Mariangela Melato. È componente del CDA dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

Elia e Betsabea Faccini nascono a Torre del Lago, Toscana, e si diplomano in composizione e in pianoforte presso l’ISSM L. Boccherini di Lucca. Danno vita al Faccini Piano Duo nel 2015, sotto la guida del Prof. Riccardo Peruzzi. Attualmente il duo si sta perfezionando con il Trio di Parma e Pierpaolo Maurizzi presso il Conservatorio A. Boito di Parma, e in Musica Contemporanea presso l’International Divertimento Ensemble Academy a Milano. Vincitore di quasi trenta competizioni italiane e internazionali, il duo si afferma alla selezione “AMUR per i nuovi talenti”, competizione promossa dal Comitato AMUR, divenendo così “Artisti in Residence” per la stagione 2023/2024. Il duo si è esibito per la Società del Quartetto di Milano, Isa-Festival, Sede Yamaha di Sofia (Bulgaria), IUC-Concerti della Sapienza, Fondazione Villa Bertelli, Festival delle Nazioni, Associazione Musicale Lucchese, Accademia Tadini di Lovere, Divertimento Ensemble.

