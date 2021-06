Giornate della laicità: venerdì 11 giugno incontri con Francesco Remotti e Simona Argentieri

REGGIO EMILIA – Venerdì 11 giugno Francesco Remotti e Simona Argentieri saranno i protagonisti dei due incontri – il primo in presenza, la seconda online – in programma per la dodicesima edizione delle Giornate della laicità, il festival di approfondimento culturale dedicato al pensiero laico, critico e razionale, promosso dall’associazione Iniziativa laica in collaborazione con Arci Reggio Emilia.

Alle ore 18.30, online sulla pagina Facebook di Iniziativa laica e sul canale youtube delle Giornate, l’appuntamento con Simona Argentieri sarà dedicato al dibattito attuale sull’identità di sesso, genere e identità. Alle 21, in presenza all’Arena Stalloni di Reggio Emilia (via Campo Samarotto 10), spetterà all’antropologo Francesco Remotti fare un approfondimento sul significato di appartenenza ad una determinata cultura e sull’influenza che quest’ultima ha nel determinare la nostra identità e una specifica visione del mondo.

Tutti gli incontri in presenza sono a ingresso libero: i dettagli del programma sono disponibili sul sito www.giornatedellalaicita.com.

IL TEMA E GLI ALTRI INCONTRI IN PROGRAMMA – Cinque giorni di dibattiti e riflessioni a più voci, in un’inedita formula ibrida che vedrà la compresenza di incontri dal vivo e appuntamenti in sola diretta streaming, con la partecipazione di autori e pensatori di fama internazionale. Tema dell’edizione 2021 delle Giornate della laicità – con la direzione scientifica della filosofa e giornalista Cinzia Sciuto – è “La scimmia nuda. Natura (è) cultura”. Sono 16 gli incontri in programma, di cui 11 dal vivo e cinque solo in diretta streaming, con la partecipazione di Maurizio Ferraris, Simona Argentieri, Francesco Remotti, Guido Barbujani, Roberta de Monticelli, Paolo Nichelli, Paolo Flores D’Arcais, Eva Cantarella, Marco D’Eramo, Sumaya Abdel Qader, Michela Milano, Chiara Saraceno, Giorgio Maran, Carlo Sini, Elena Gagliasso, Massimo Baldacci, Elena Granaglia e Telmo Pievani.

Dopo gli incontri con Nichelli e De Monticelli, Ferraris e Pievani, la giornata di sabato 12 giugno si aprirà alle 11 con il genetista Guido Barbujani, che farà un viaggio a ritroso nella nostra storia di essere umani, analizzando la biodiversità nelle popolazioni antiche e il successivo determinarsi delle diverse culture. Non mancherà una riflessione sul fine vita, con un approfondimento del filosofo e direttore di MicroMega Paolo Flores d’Arcais (sabato 12 giugno, ore 18.30); sempre sul tema dell’autodeterminazione, la storica e giurista Eva Cantarella (sabato 12 giugno, ore 21) si concentrerà sul percorso di emancipazione di Homo Sapiens dai vincoli imposti dalla natura e dalla volontà degli dei, in un lungo percorso che parte dai poemi omerici per arrivare ai giorni nostri.

La libertà di espressione e il diritto alla blasfemia, a partire dalla decapitazione del professor Samuel Paty da parte di un fanatico musulmano per aver mostrato in classe alcune vignette che ritraevano Maometto, saranno invece il filo conduttore del dialogo tra Cinzia Sciuto e la scrittrice e attivista Sumaya Abdel Qader, in programma domenica 13 giugno alle ore 11. Alle 16.30 è in programma l’incontro “Lavoro di cura e cura del lavoro” con la sociologa Chiara Saraceno e dell’economista Giorgio Maran; l’appuntamento è organizzato in collaborazione con Cgil Reggio Emilia e vede la partecipazione del segretario generale Cristian Sesena in veste di moderatore. Alle 18.30 la direttrice dell’Alma Mater Research Institute for Human-Centered Artificial Intelligence Michela Milano proporrà invece un approfondimento sull’intelligenza artificiale, tra potenzialità e rischi. Per chiudere gli incontri in presenza, alle 21 Marco D’Eramo terrà una lectio sul concetto di libertà nell’epoca del capitale umano.

Saranno quattro gli incontri online in programma nel fine settimana: dalle ore 15 di sabato 12 giugno ci saranno gli appuntamenti con il pedagogista Massimo Baldacci sul ruolo e il valore dell’istruzione come elemento portante del renderci esseri umani, e a seguire con l’epistemologa Elena Gagliasso sul rapporto tra scienza, politica e cittadini, fra diffidenza complottistica e affidamento fideistico. Domenica 13 giugno, invece, dalle ore 15, sarà la volta del filosofo Carlo Sini, che approfondirà “i confini dell’umano” e il tema del post-umano, mentre la docente di Scienze della Finanze di Roma Tre Elena Granaglia parlerà di povertà e le diseguaglianze sociali intese come esito di precise scelte politiche ed economiche, anche in relazione alla pandemia.

Gli incontri saranno condotti da diversi moderatori, tra cui la direttrice Simona Maggiorelli e Federico Tulli di Left, mediapartner delle Giornate della laicità insieme a MicroMega.

SPETTACOLI E INIZIATIVE COLLATERALI – Non mancherà l’ormai “classico” appuntamento con i “Corti e laici”, promosso in collaborazione con il Reggio Film Festival, sabato 12 giugno alle ore 19.30 al Laboratorio Aperto, presso i Chiostri di San Pietro (Via Emilia San Pietro, 44/C – Reggio Emilia): anche per questa edizione del festival sarà proiettata una selezione dei cortometraggi selezionati nell’ambito del premio Laicità promosso in collaborazione dalle due associazioni.

Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 giugno, inoltre, saranno promossi una serie di laboratori di filosofia per bambini (6-8 anni) e ragazzi (9-12 anni), a cura della docente e formatrice Rosanna Lavagna, per avvicinare i più giovani al dialogo filosofico e stimolarli a riflettere su se stessi e sul proprio vissuto. Nel laboratorio si ascolta, si parla, si argomenta, ci si confronta, si gioca con la logica e con il pensiero, si scambiano idee e opinioni imparando il rispetto di ogni punto di vista e delle diversità. I laboratori si svolgeranno all’aperto, nel cortile interno del Laboratorio Aperto, presso i Chiostri di San Pietro (Via Emilia San Pietro, 44/C – Reggio Emilia) e sono a prenotazione obbligatoria, scrivendo a prenotazioni@giornatedellalaicita.com

