Gender Bender 2021: programma del 16-17-18-19 settembre 2021

BOLOGNA – Da giovedì 16 a domenica 19 settembre è con la settima arte che la 19° edizione di Gender Bender, festival internazionale co-diretto da Daniele Del Pozzo e Mauro Meneghelli e prodotto dal Cassero LGBTI+ Center di Bologna, si avvia alla conclusione.

Giovedì 16 (ore 22.00- Cassero) la sezione cinema, infatti, riprende con un vero e proprio evento: la proiezione di La Discoteca, film d’artista diretto da Jacopo Miliani, prodotto da NOS Productions in collaborazione con Gender Bender e progetto vincitore dell’ottava edizione di Italian Council, programma di promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo del MIBACT. Parte integrante di un progetto più ampio che verrà presentato in tre città (Museo Pecci di Prato, Gender Bender Festival a Bologna e Festival Mix a Milano), il film è un racconto per immagini e musiche di una realtà distopica in cui nel futuro le discoteche sono diventate luoghi di controllo della intimità tra le persone. Presenti alla proiezione anche tre membri della troupe: gli attori Eva Robin’s e Pietro Turano (interprete della serie Skam Italia), e il performer di voguing Kenji Benji. La serata prevede infatti anche un talk con il cast, un dj set e la presentazione del libro d’artista relativo al progetto.

Venerdì 17 ( ore 21.00-Garirdino del Cavaticcio) Petite fille, documentario franco-danese di Sébastien Lifshitz.

Lifshitz, vincitore al Festival di Cannes 2012 del premio per il miglior documentario e della Queer Palm nel 2016, ci regala un commovente e delicato documentario seguendo per un anno la vita di Sasha, bambina transgender di otto anni, e della sua famiglia. Il film mostra la difficile situazione affrontata da Sasha tra i banchi di scuola, dove la sua identità di ragazza, certificata ufficialmente e legalmente da una psicologa specializzata, viene costantemente messa in discussione sia da compagni e compagne sia da figure adulte autorevoli. Allo stesso tempo Sasha è affiancata dall’amore e dal solido supporto dei suoi genitori, che quotidianamente la aiutano ad affermare sé stessa, mostrandoci come cura, tenerezza e comprensione possano essere forti strumenti per affrontare pregiudizi e difficoltà.

Sabato 18 (ore 21.00- Giardino del Cavaticcio) è la volta della prima nazionale della commedia autobiografica Potato dreams of America del regista Wes Hurley. Un’originale ed esilarante commedia autobiografica che esplora l’infanzia del regista attraverso la lente dell’ironia e della meraviglia. Anni ’80: Potato è un bambino dalla singolare personalità, che assieme a sua madre trascorre l’infanzia nella decadente periferia sovietica, sognando l’America che vede alla TV. Anni dopo, quando riesce a raggiungere gli Stati Uniti, Potato affermerà la propria omosessualità in un Paese molto diverso da quello immaginato, dove si scontrerà col patrigno, un uomo reazionario e omotransfobico che nasconde un insospettabile segreto. Il film di Wes Hurley è un racconto di formazione che ci regala un avventuroso viaggio ricco di personaggi brillanti, situazioni paradossali e imprevedibili colpi di scena.

Domenica 19 (ore 21.00- Giardino del Cavaticcio) chiude la programmazione cinematografica e il festival il film spagnolo Sedimentos (Spagna, 2021), di Adrián Silvestre David: una docu-fiction dalla forte tessitura corale e dalla potente carica empatica: sei donne trans viaggiano verso un piccolo borgo spagnolo, nel quale una di loro sta tornando a vivere, e come in ogni road movie l’esplorazione dei luoghi diventa occasione di un viaggio interiore e di nuovi incontri. Tra paesaggi inusuali, confidenze personali e momenti di conflitto, le protagoniste impareranno a conoscere meglio sé stesse, le compagne d’avventura e gli abitanti del territorio, scoprendo pian piano ciò che le accomuna e imparando a convivere nella diversità. Sedimentos è un coinvolgente e brillante incrocio di storie che celebra la varietà del mondo e ci fa riscoprire quanto ogni essere umano sia unico e prezioso.

Fino al 19 settembre è possibile visitare Trilogia Teorema, installazione video di Jacopo Miliani ispirata all’opera omonima di Pier Paolo Pasolini. Non citazionismo, nelle intenzioni di Miliani, ma volontà di riflettere, attraverso interpretazione e performance, sull’ossessione che quest’opera pasoliniana genera in lui (ingresso gratuito, dalle 18.00 alle 24.00 -Cassero ).

Prosegue fino a venerdì 18 settembre, negli spazi di ATTITUDES_spazio alle arti ( Strada Maggiore, 90) Metàmero, mostra cura di Viviana Gravano e realizzata in collaborazione con ATTITUDES_spazio alle arti, che propone le opere inedite di tre giovani fumettisti e illustratori, Gianluca Ascione, Noah Schiatti e Ren Arman Cerantonio(visitabile dal martedì al venerdì ore 15.00-19.00 e sabato su appuntamento- dalle 10.00 alle 13.00).

