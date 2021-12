Geetit Bologna-Vigilar Fano

BOLOGNA – La Geetit Pallavolo Bologna si prepara per la sfida contro Fano, Mercoledì 8 Dicembre alle 19.00, per il turno infrasettimanale valevole per la decima giornata del campionato di serie A3 Credem Banca.

Dopo l’iniezione di fiducia derivante dalla vittoria esterna in Piemonte i felsinei sono pronti a rientrare tra le mura della loro nuova casa: il Madison di Piazza Azzarita. La vittoria contro la ViviBanca Torino ha interrotto la serie di partite che, seppur belle nel gioco, non portavano punti alla squadra. Fresca di bottino si prepara Bologna per riuscire a riproporre il risultato davanti al pubblico di casa che, all’esordio, è stato presente, attivo e partecipe.

La sfida, tutt’altro che semplice, vede combattere sul parquet del PalaDozza due formazioni con la medesima fame di vittoria. Bologna, sulla scia dell’entusiasmo vuole guadagnare altri punti che rappresenterebbe un sospiro di sollievo dopo il difficile inizio del campionato. D’altro canto Fano, squadra con grande potenziale e reduce dalla sconfitta tra le mura amiche, vuole riscattarsi in terra emiliana dimostrando il proprio valore.

La formazione di Coach Pascucci vanta fisicità importanti e, a discapito della posizione che attualmente occupa in classifica, è una formazione di alto livello con molti giocatori di esperienza in categoria. Tra questi spicca il nome di Pawel Stabawa, opposto Polacco, detentore del titolo “miglior realizzatore” della serie A3 nella stagione 20-21 e bocca di fuoco prediletta dal compagno di diagonale. A completare l’attacco marchigiano gli schiacciatori Nasari e Gozzo, nome noto per aver calcato il taraflex della finale playoff promozione dello scorso campionato.

La Geetit dovrà quindi essere aggressiva dai 9 metri, cinica nel sistema muro-difesa senza abbassare mai la guardia conscia di giocare contro una formazione ben attrezzata sopratutto nella fase offensiva.

Marco Spagnol: “ Mi aspetto una partita molto difficile. Loro si trovano nella nostra stessa situazione quindi verrano a Bologna per cercare di portare a casa il risultato a tutti costi. Fano vanta alcune fisicità importanti, sará importante non farsi scoraggiare da alcune loro giocate e rimanere sempre aggressivi e concentrati. A Torino siamo riusciti a portare a casa una vittoria dopo tante partite e questo sicuramente ci da carica, le sconfitte nello sport però servono e ci devono aiutare a tenere a mente quello che ci è mancato e sul quale dobbiamo continuare a lavorare e pretendere da noi stessi e gli uni con gli altri. Devono essere benzina per il nostro fuoco.”

Ad aprire la giornata il derby di U19 tra Zinella e YZ volley. Alle ore 15, prima della sfida targata Credem Banca, le due squadre di Pallavolo Bologna avranno la fortuna di giocare tra le mura del PalaDozza, storica casa del volley Bolognese.