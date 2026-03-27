Frontemare Rimini: 27/03 Eugenio Colombo, 28/03 Fantastica, 29/03 Apericena Latino

RIMINI – Il Frontemare di Rimini, punto di riferimento della nightlife romagnola, si prepara a un nuovo fine settimana all’insegna della musica, della buona cucina e dello spettacolo. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo il club-show dinner di viale Principe di Piemonte propone tre appuntamenti imperdibili che mescolano atmosfere eleganti, performance live e dj set d’autore. RIMINI – Il Frontemare di Rimini, punto di riferimento della nightlife romagnola, si prepara a un nuovo fine settimana all’insegna della musica, della buona cucina e dello spettacolo. Da venerdì 27 a domenica 29 marzo il club-show dinner di viale Principe di Piemonte propone tre appuntamenti imperdibili che mescolano atmosfere eleganti, performance live e dj set d’autore.

venerdì 27 marzo con l’ospite speciale Eugenio Colombo, protagonista della serata al Top Club Show Dinner. Dj, produttore e personaggio televisivo molto seguito, Colombo si è fatto conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione a “Uomini e Donne” e per un’intensa carriera musicale nei principali club italiani, dove propone set energici e sonorità house moderne. Dalle ore 21.00 il pubblico potrà scegliere tra un menù fisso di carne o di pesce, oppure optare per la formula buffet. In consolle durante la cena ci sarà Luca Procacci e la voce live di Alex F., per un accompagnamento musicale raffinato e coinvolgente. La serata sarà impreziosita da momenti di spettacolo con ballerini professionisti, animazione e suggestivi allestimenti scenografici. Dalle 23.00 il ritmo sale con il dj set di Eugenio Colombo, dando ufficialmente il via alla parte club e all’ingresso dopocena. Il weekend si aprecon l’ospite speciale, protagonista della serata al Top Club Show Dinner. Dj, produttore e personaggio televisivo molto seguito, Colombo si è fatto conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione a “Uomini e Donne” e per un’intensa carriera musicale nei principali club italiani, dove propone set energici e sonorità house moderne. Dalle ore 21.00 il pubblico potrà scegliere tra un menù fisso di carne o di pesce, oppure optare per la formula buffet. In consolle durante la cena ci sarà il dj sete la voce live di, per un accompagnamento musicale raffinato e coinvolgente. La serata sarà impreziosita da momenti di spettacolo con ballerini professionisti, animazione e suggestivi allestimenti scenografici. Dalle 23.00 il ritmo sale con il dj set di Eugenio Colombo, dando ufficialmente il via alla parte club e all’ingresso dopocena.

Sabato 28 marzo torna invece “Fantastica”, una delle serate più amate del Frontemare. Dalle ore 20.00 sarà servita la cena con doppia proposta di menù o in versione buffet. A seguire, alle 22.30 circa, salirà sul palco la band Revolution, per uno show energico che anticipa la discesa in consolle di Fabrizio Fratta e Giuseppe Mesce, accompagnati dalla voce carismatica di Monica Harem. Ingresso dopocena dalle 22.30.

Domenica 29 marzo spazio alla spensieratezza con l’Apericena Latino, format che combina gusto, ritmo e socialità. Dalle ore 19.00 sarà disponibile un buffet ricco di specialità e un drink incluso; dalle 20.30 si balla con salsa, bachata e i migliori successi latini selezionati dal resident Mauro Catalini. Ingresso dopocena dalle ore 22.30

Con queste tre serate, il Frontemare Rimini conferma la propria vocazione a offrire esperienze complete e sempre diverse: un intreccio di cena, musica e divertimento per un pubblico che ama vivere la notte con stile.

Informazioni e prenotazioni:

Tel. +39 0541 478542

www.frontemarerimini.it | info@frontemare.it