Forlì: Ti cercherò fino alla fine del mondo, testimonianze di giovani forlivesi nel proprio impegno con i poveri

FORLÌ – Sabato 27 settembre alle ore 21:00, presso il Refettorio San Domenico, quattro giovani forlivesi racconteranno loro storie di servizio, portato in giro per il mondo, ma anche nella nostra città. Testimonianze emozionanti, storie “dell’altro mondo” e allo stesso tempo ordinarie. Voci che donano speranza e coraggio, per reagire con sereno impegno davanti a situazioni di difficoltà, realtà povere e aspre che purtroppo non esimono neanche le strade di Forlì. Realizzato su iniziativa dell’Assessorato alle Politiche Internazionali del comune di Forlì e del Centro Missionario diocesano, i racconti dei ragazzi saranno intervallati da momenti musicali. Condurrà il momento Andrea Saletti del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo e porterà i saluti dell’amministrazione l’assessore Kevin Bravi che sottolinea: “Il futuro è nelle mani dei giovani che scelgono di agire con coraggio e di trasformare le difficoltà di un’epoca complicata in occasioni di crescita”.