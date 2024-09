Forlì protagonista della campagna sulla sicurezza stradale presentata nell’ambito del festival cinema di Venezia

FORLÌ – Prestigiosa vetrina mediatica per Forlì grazie alla presentazione avvenuta nel pomeriggio di sabato 31 agosto all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia di “Drivers (Distr)action”, campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza nella guida girata in città e patrocinata dall’Amministrazione comunale. L’iniziativa è stata proposta in occasione della 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica in corso in queste ore a Venezia. La campagna, articolata su tre spot prodotti da Sergio Cremasco (Officina Immagini) e diretti da Enrico Lando, tratta in particolare della distrazione alla guida che è la causa del 36,5% degli incidenti stradali in Italia (fonte Polizia stradale 2023).

I video sono stati girati nei mesi scorsi nella nostra città con la fattiva collaborazione della Polizia Locale di Forlì, della Croce Rossa, di Baldini Group e di Forlì Ambiente.

A rappresentare il Comune è intervenuta l’Assessore Emanuela Bassi che ha sottolineato come il linguaggio intenso e toccante, utilizzato nelle storie, inviti il pubblico a una riflessione profonda, sia sul tema della guida ma anche sul valore della vita che non può essere messa a repentaglio per una disattenzione. “La sicurezza stradale – afferma Bassi – è per noi una priorità civica ed educativa alla quale dedichiamo grande attenzione partendo dal mondo delle scuole e dei giovani. Questa campagna specifica sulla distrazione al volante è molto valida e sarà nostra cura organizzare momenti di condivisione con la città, con le associazioni e i giovani”.