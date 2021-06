Festa Artiglieria, Sottosegretario Pucciarelli: protagonisti in Italia e all’estero

ROMA – “I nostri artiglieri, al pari dei colleghi delle altre Armi e specialità, rappresentano un chiaro esempio di professionalità, competenza ed efficienza. Uomini e donne che si distinguono in Italia e all’estero per il loro operato, per le loro capacità tecniche ed operative. Qualità che i nostri artiglieri hanno messo in campo anche in questi ultimi e difficili mesi, fornendo un prezioso supporto ai cittadini. A tutti loro va il nostro ringraziamento e gli auguri per questo anniversario.” – rende noto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, in occasione della Festa dell’Artiglieria, nel ricordo della “battaglia del solstizio”, allorquando, 103 anni or sono, gli artiglieri arrestarono sulle sponde del Piave l’ultima grande offensiva austro-ungarica, costituendo così il celebre prologo al successo di Vittorio Veneto.