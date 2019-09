“Ferrara Mia”: sabato 28 settembre 2019 una giornata per la cura della città

Iscrizioni online sul sito del Comune per partecipare all’evento

FERRARA – Volontari cercansi per “Ferrara mia – Insieme per la cura della città”, la giornata dedicata alla tutela dell’ambiente e al coinvolgimento attivo dei cittadini per avere una città più curata. La manifestazione – in programma a Ferrara per sabato 28 settembre dalle 9 alle 13 – si inserisce nell’ambito dell’edizione nazionale di “Puliamo il mondo”. Per partecipare è necessario comunicare la propria adesione compilando il modulo online pubblicato sulla pagina del Centro Idea del sito del Comune di Ferrara, all’indirizzo https://servizi.comune.fe.it/index.php?id=9379.

Per informazioni: email idea@comune.fe.it, tel. 0532 740692 e 742624.

LA SCHEDA a cura di Centro Idea del Comune di Ferrara – Siamo giunti ormai alla 3^ edizione di “Ferrara mia, Insieme per la cura della città” l’appuntamento organizzato dal Comune di Ferrara per sabato 28 settembre, dalle 9 alle 13, in collaborazione con il circolo di Legambiente ‘il Raggio Verde’ e con Hera Ferrara, nell’ambito di Puliamo il Mondo, l’edizione italiana di ‘Clean up the World’ – il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo.

Anche quest’anno la manifestazione vedrà il coinvolgimento di singoli cittadini, associazioni e gruppi di volontariato con la volontà comune di contribuire, con piccoli interventi di pulizia, a rendere più decorose alcune aree della nostra città, degradate dall’incuria di pochi. Obiettivo importante dell’evento è, infatti, la sensibilizzazione e il coinvolgimento di tutti affinché il rispetto per l’ambiente in cui viviamo diventi una vera priorità.

“La tutela dell’ambiente è una delle priorità di questa Amministrazione. È necessario per questo non solo porre in essere azioni sul piano amministrativo, ma anche coinvolgere attivamente i cittadini nella presa di coscienza del proprio ruolo attivo nella tutela dell’ambiente”, dichiara l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni.

Questa iniziativa è realizzata anche grazie al progetto “Educazione alla cittadinanza e beni comuni”, promosso da ARPAE attraverso i Centri di Educazione alla Sostenibilità dell’Emilia Romagna. L’amministrazione, grazie alla collaborazione con Hera, metterà a disposizione i materiali e gli strumenti necessari.

Le zone proposte per la pulizia sono:

Via Darsena – Darsena City – area verde lato canale

Viale Costituzione – parco pubblico

Via Ticchioni – sottomura

Via Mameli, Via San Giacomo – sottomura

Sottopassaggio via Aldo Ferraresi – Via Saragat

Via Ippodromo – pulizia area verde

Viale Po – sottomura viale Po, Viale Belvedere

Via Divisione Garibaldina – pulizia area verde

Via Recchi

Via Modena – da Via Pontida vs stazione FS

Viale Alfonso d’Este – tratto Bagni Ducali, Porta Mare

Via Canapa, accessi al Parco Urbano e zone limitrofe

