FCI ER: La prima del Trofeo Rosa. Giovanissimi da Cesenatico a Salsomaggiore

BOLOGNA – Ancora un weekend di grande successo per il Comitato Regionale, per tutte le Società organizzatrici ed anche per i tanti atleti che, tra gimkana ed esordio del Trofeo Rosa, hanno pedalato per vincere ma anche per divertirsi. Ottimo il lavoro svolto anche a Massalombarda, Salsomaggiore Terme e Rolo, con tanto divertimento per i Giovanissimi e per le loro famiglie. Approfittando anche della situazione meteo, che ha concesso la sua parte migliore proprio tra sabato pomeriggio, seppure ventoso, e la giornata di domenica.

Segnaliamo in particolare la giornata di Riccione, dove hanno pedalato gli Allievi, ed anche le atlete nelle categoria Esordienti 1, Esordienti 2 ed Allieve, con l’organizzazione di BiciFestival ed EuroBike. Per tutte, è stata anche la prima del Trofeo Rosa, organizzato da Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Campania e Puglia.

Categoria Allievi, quindi. Primo Enea Sambinello (Pol. Adriatica Fait Fiumicinese). Dietro di lui, Giacomo Casadio (AD Pedale Azzurro Rinascita) e Thomas Bolognesi ((Pol. Adriatica Fait Fiumicinese).

Tra le atlete, nella categoria Esordienti 1, sui 21 km e 700 mt, vince Anna Bonassi (Mazzano ASD), seguita da Carlotta Ronchi (Valcar – Travel&Service) ed Aurora Masi (Zhiraf Tosfcano Giarre).

24 km ed 800 mt invece per le donne Esordienti 2. Vittoria per Emma Vanuzzo (Bicifestival), secondo posto per Matilde Rossignoli (ASD GS Luc Bovolone), terzo per Serena Zannoni (Asd CG VO2 Team Pink).

Il Trofeo Rosa, alla prima giornata di gare (12 in tutto, l’ultima in programma il 28 agosto), si è completato con le Allieve. Qui, al termine dei poco meno di 50 km, la più veloce è stata Chantal Pegolo (Conscio Bike Friuli), seguita da Linda Sanarini (US Scuola Ciclismo Vo’) e Irma Siri (Asd CG VO2 Team Pink).