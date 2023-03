Esito della seduta di lunedì 13 marzo del Consiglio comunale di Ferrara

Assemblea convocata per 13, 14 e 15 marzo 2023 alle 15 – DIRETTA ONLINE

FERRARA – Il Consiglio comunale di Ferrara si è riunito nella giornata di lunedì 13 marzo, per una sessione di lavori che proseguirà anche nellle giornate di martedì 14 e mercoledì 15 marzo 2023, sempre alle 15, nella sala consiliare di piazza Municipio 2. Il calendario della riunione è stato definito dalla Commissione dei Capigruppo consiliari, convocata dal presidente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri.

Il piano dei lavori prevede in apertura le comunicazioni del presidente, per proseguire con un programma concernente l’esame di sei delibere, quattro odg e cinque mozioni.

>> Diretta e archivio audio-video al link ferrara.consiglicloud.it/home e sul canale YouTube www.youtube.com/watch?v=bWMsSVLN6Z4.

Questo, in dettaglio, l’ordine del giorno delle sedute di Consiglio comunale:

Deliberazioni

1. Il vicesindaco Nicola Lodi ha esposto in merito all’Aggiornamento delle Tavole di coordinamento RUE – POC, comprensive della Tavola dei vincoli, a seguito della decorrenza del termine quinquennale di validità del 2° Piano Operativo Comunale (Pdlc 21-2023). Nella discussione è intervenuta la consigliera Fusari (Azione civica).

La proposta di delibera è stata approvata all’unanimità.

2. L’assessore a Bilancio e contabilità Matteo Fornasini ha esposto in merito alle Modifiche al Regolamento per l’applicazione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – Differimento scadenze di pagamento e determinazione esenzioni specifiche anno 2023 (Pdlc 19-2023).

Il consigliere Colaiacovo ha esposto le richieste del gruppo consiliare PD contenute nella Risoluzione PG 34018 e nell’Emendamento PG 34113. L’assessore ha replicato alle proposte dell’emendamento e della risoluzione.

La proposta di risoluzione è stata respinta. La proposta di emendamento è stata respinta.

La proposta di delibera è stata approvata.

3. L’assessore a Bilancio e contabilità Matteo Fornasini ha illustrato la proposta di Modifiche al Piano generale degli impianti e al Regolamento per l’installazione della pubblicità stradale nei centri abitati (Pdlc 64 – 2022) e al relativo Emendamento di Giunta PG 40690 sulle dimensione e le forme di tutti i cartelli.

La consigliera comunale Dall’Acqua (gruppo PD) ha esposto i contenuti dell’emendamento PG 34278 per la disciplina degli impianti a led. L’assessore ha replicato alle proposte dell’emendamento.

Nella discussione è intervenuto il consigliere Colaiacovo (PD).

L’emendamento di Giunta è stato approvato. L’emendamento del gruppo Pd è stato respinto.

La proposta di delibera emendata è stata approvata.

4. L’assessore a Bilancio e contabilità Matteo Fornasini ha illustrato la proposta di Approvazione del nuovo Regolamento Comunale di Contabilità (Pdlc 22-2023) con le principali modifiche rispetto a quello vigente.

Nella discussione sono intervenuti i consiglieri Mantovani (M5S) e Colaiacovo (PD).

La proposta di delibera è stata approvata.

5. L’assessore a Bilancio e contabilità Matteo Fornasini ha illustrato la proposta del Riconoscimento di sette debiti fuori Bilancio (art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000) a seguito di sentenza Giudice di Pace di Ferrara n. 395/2021, sentenze Tar Bologna nn. 439/461/574/619/620 anno 2022 e sentenza Consiglio di Stato n. 9913/2022 (Pdlc 25 – 2023).

Nella discussione è intervenuto il consigliere Mantovani (M5S), al quale ha replicato l’assessore Fornasini e si è quindi proseguito con interventi dei consiglieri Franchini (Lega), Baraldi (PD), Zocca (Prima Ferrara), Mantovani (M5S).

La proposta di delibera è stata approvata.

6. L’assessore a Bilancio e contabilità Matteo Fornasini ha illustrato la proposta di Approvazione del Bilancio di Previsione del Comune di Ferrara per gli esercizi 2023/2025 e relativi allegati (Pdlc 18-2023) – emendamento di Giunta PG 32405/23.

Per approfondimenti sul Bilancio di previsione questo il resoconto della sua presentazione: www.cronacacomune.ithttp://www.cronacacomune.it/notizie/47789/bilancio-di-previsione-2023-2025-del-comune-di-ferrara.html. La discussione in merito al Bilancio di previsione è proseguita con questi interventi:

La consigliera Ilaria Baraldi (PD) ha presentato la Risoluzione n. 1 del Gruppo PD al bilancio di previsione 2023-2025 su emergenza abitativa (PG 40351);

2. il consigliere Francesco Colaiacovo (PD) ha presentato la Risoluzione n. 2 del Gruppo PD al bilancio di previsione 2023-2025 su tutori volontari (PG 40485);

3. il consigliere Mauro Vignolo (PD) ha presentato la Risoluzione n. 3 del Gruppo PD al bilancio di previsione 2023-2025 su esternalizzazione biblioteche e fabbisogno personale (PG 40585);

4. il consigliere Davide Nanni (PD) ha presentato la Risoluzione n. 4 del Gruppo PD al bilancio di previsione 2023-2025 su sostegno ad associazioni del terzo settore ferrarese (PG 40657);

5. il consigliere Davide Nanni (PD) ha presentato la Risoluzione n. 5 del Gruppo PD al bilancio di previsione 2023-2025 su tutela ampliamento parcheggi residenti zona Rampari di San Paolo in particolare in occasione dell’occupazione da parte di cantieri di diverse aree di sosta (PG 40701);

6. il consigliere Davide Nanni (PD) ha presentato la Risoluzione n. 6 del Gruppo PD al bilancio di previsione 2023-2025 su tempistiche allestimento della nuova sede del museo Risorgimento e Resistenza e sulla disponibilità a rendere fruibile con esposizioni temporanee la consistente collezione di materiali e cimeli del periodo risorgimentale e resistenziale che risultano immagazzinati presso i depositi comunali di via del Lavoro, in attesa dei lavori di restauro di Casa della Patria (PG 40919);

7. la consigliera Anna Chiappini (PD) ha presentato la Risoluzione n. 7 del Gruppo PD al bilancio di previsione 2023-2025 su interventi infrastrutturali riguardanti i condomini ACER quartiere Barco in via Grosoli e in via Casazza (PG 41026);

8. la consigliera Ilaria Baraldi (PD) ha presentato la Risoluzione n. 8 del Gruppo PD al bilancio di previsione 2023-2025 su impegno a strutturare il Bilancio di genere (PG 41074);

9. il consigliere Davide Nanni (PD) ha presentato la Risoluzione n. 9 del Gruppo PD al Bilancio di Previsione 2023-2025 contro chiusura plessi scolastici nel Comune di Ferrara (PG 41136);

10. la consigliera Maria Dall’Acqua ha presentato la Risoluzione n. 10 del Gruppo PD al Bilancio di Previsione 2023-2025 su manutenzione pista ciclabile di via Modena (PG 41264);

11. il consigliere Mauro Vignolo (PD) ha presentato la Risoluzione n. 11 del Gruppo PD al Bilancio di Previsione 2023-2025 su attività culturali Boldini (PG 41595);

12. il consigliere Tommaso Mantovani (M5S) ha presentato la Risoluzione n. 1 del Gruppo M5S al bilancio di previsione 2023-2025 su fondi stanziati per opere compensative Autostrada Cispadana (PG 41729);

13. il consigliere Tommaso Mantovani (M5S) ha presentato la Risoluzione n. 2 del Gruppo M5S al bilancio di previsione 2023-2025 su redazione di un bilancio ambientale dei costi derivanti da consumo di suolo (PG 41740);14. la consigliera Maria Dall’Acqua ha presentato la Risoluzione n. 12 del Gruppo PD al Bilancio di Previsione 2023-2025 su istituzione di linee di collegamento di trasporto pubblico con le frazioni di Fossanova San Marco, Quartesana e San Martino (PG 41783);

15. la consigliera Anna Chiappini (PD) ha presentato la Risoluzione n. 13 del Gruppo PD al Bilancio di Previsione 2023-2025 su servizi educativi 0/6 comune di Ferrara (PG 41847);

16. il consigliere Davide Bertolasi (PD) ha presentato la Risoluzione n. 14 Gruppo PD al Bilancio di Previsione 2023-2025 su difficoltà del commercio (PG 41900);

La seduta di lunedì 13 marzo 2023 si è conclusa alle 18.45.

I lavori proseguiranno martedì 14 e mercoledì 15 marzo 2023 alle 15 con le ultime due risoluzioni del gruppo PD alla proposta di Approvazione del Bilancio di Previsione del Comune di Ferrara per gli esercizi 2023/2025 e con gli Ordini del Giorno e le Mozioni in programma di discussione.

Ordini del Giorno e Mozioni

1. Gruppi Consiliari d minoranza PD – Misto – Ferrara Bene Comune – Azione Civica – Movimento 5 Stelle – Ordine del giorno sull’operato del Presidente del Consiglio Comunale (PG 188587 del 22/12/2022, Pdlc 75/2022);

2. Gruppo Consiliare Ferrara Cambia + Consiglieri diversi di maggioranza – Ordine del giorno relativo al riconoscimento pubblico per il personale sanitario impegnato in tempo di emergenza Covid-19 e attivazione procedure per richiesta conferimento “onorificenze al merito della Repubblica” (PG 406 – 02/01/2023, Pdlc 3/2023);

3. Gruppo Consiliare Lega Salvini Premier (Cons. A. Mosso) – Mozione solidarietà popolo iraniano (PG 6035 – 12/01/2023, Pdlc 5/2023) + risoluzione PG 30419 Cons. Mosso – Chiappini;

4. Gruppi Consiliari di maggioranza (primo firmatario Cons. S. Franchini) – Mozione sulla Pinacoteca Nazionale di Ferrara (PG 7505 – 16/01/2023, Pdlc 6/2023);

5. Gruppi Consiliari Ferrara Nostra – Lega Salvini Premier – Ferrara Cambia e Cons. D’Andrea – Ordine del giorno su intervento di Arcigay in assemblea d’istituto Liceo Ariosto (PG 15874 – 30/01/2023, Pdlc 12/2023);

6. Gruppi Consiliari Lega (Mosso) e Ferrara Nostra – Mozione restauro immagini sacre su edifici privati nel Centro Storico della Città di Ferrara e lapidi commemorative all’interno ex Caserma Pozzuolo del Friuli (PG 24654 – 13/02/2023, Pdlc 20/2023);

7. Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle – Mozione attivazione di Comunità Energetiche (PG 27557 – 16/02/2023, Pdlc 23/2023);

8. Gruppi Misto – Azione Civica – Movimento 5 Stelle – Mozione spaccio e degrado: esasperazione dei residenti in via Baluardi via delle Chiodare (PG 28815 – 17/02/2023, Pdlc 24/2023);

9. Gruppo Consiliare Ferrara Cambia – Ordine del giorno relativo a intitolazione di una strada o apposizione di targa commemorativa per Ginevra Canonici (PG 33483 – 24/02/2023, Pdlc 27/2023).