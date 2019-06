Escursione Teatrale nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Il 14 – 15 – 16 Giugno 2019 a Ridracoli (FC) laboratorio interdisciplinare tra Teatro, Taijiquan, Musica ed Escursionismo aperto a tutti

BAGNO DI ROMAGNA (FC) – Sono aperte le iscrizioni al 2° appuntamento di“Escursione Teatrale 2019 – Laboratorio interdisciplinare tra Teatro, Taijiquan e Musica”, un weekend intensivo e residenziale da Venerdì 14 Giugno ore 15.00 fino a Domenica 16 Giugno ore 17.00, tra le antiche montagne dell’Appennino Tosco – Romagnolo, precisamente a Ridracoli (Bagno di Romagna – FC), nel suggestivo Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Il progetto, giunto alla sua VII Edizione, è a cura di Teatro Zigoia a.p.s. in collaborazione con CHEN FA a.s.d. di Faenza e con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (Cons. Regionale Emilia – Romagna Sezione Forlì – Cesena).

Il progetto è curato da Andrea Valdinocci (attore e regista), Antonio Vittori e Silvia Drei (Taijiquan e movimento) in collaborazione con Gioele Sindona, Fabio Strada e Emanuela Di Cretito (musicisti polistrumentisti).

Tutto inizia dal camminare lentamente nelle antiche montagne dell’Appennino.

I differenti approcci professionali si integrano per una metodologia di lavoro interdisciplinare innovativa che considera l’essere umano nella sua interezza e complessità. L’arte viene praticata in maniera diretta, collettiva e semplice. Le varie attività si traducono in un percorso di conoscenza che ha un inizio, varie tappe e una conclusione, come un vero e proprio “viaggio iniziatico ed emotivo”.

“Escursione Teatrale” nasce con l’obiettivo di rendere più sensibile la percezione di sé, dell’altro e dell’ambiente circostante. Offre ai partecipanti la possibilità di conoscere e conoscersi attraverso l’arte e il contatto con la natura, rafforzando autonomia, autostima e fiducia negli altri.

L’escursione in montagna integrata da specifici esercizi favorisce il “risveglio” delle funzioni sensoriali che difficilmente possono rivelarsi nei ritmi frenetici quotidiani e favorisce un utilizzo più consapevole del corpo che può aiutare a migliorare la qualità della vita.

Il lavoro può essere sintetizzato in tre fasi:

pratica di esercizi individuali e di gruppo provenienti dal Teatro e dal Taijiquan;

escursione sensoriale. Un laboratorio itinerante nel bosco con racconti, musica dal vivo, esercizi teatrali, di ascolto e di movimento;

elaborazione dell’esperienza vissuta attraverso esercizi di drammatizzazione e di movimento.

Gli esercizi si svolgono in piccoli gruppi, per un’energia collettiva che aiuta le persone a precisare, afferrare contenuti nuovi ed esprimerli, il vissuto degli uni risveglia i ricordi degli altri, in un contesto protetto privo di giudizio e critica. Si crea una piccola comunità, un contesto intimo e di fiducia nel quale i partecipanti possono sperimentare liberamente, praticando arte collettivamente.

La Pedagogia Teatrale, insieme al canto corale e alla musica dal vivo, interviene nelle attività corporeo – sensoriali e come mezzo espressivo di narrazione delle esperienze vissute. Il Taijiquan offre la possibilità di lavorare in gruppo sul movimento, anche senza padroneggiare la tecnica.

Il pernottamento e il vitto sono organizzati in rifugi di montagna.

Il laboratorio prevede una quota di partecipazione di 50 euro + l’iscrizione annuale di 10 euro

t. 328 2644334 / info@teatrozigoia.org / www.teatrozigoia.org / Facebook @teatrozigoia

Gli appuntamenti del progetto “Escursione Teatrale” proseguiranno in altri weekend fino alla fine di Ottobre, in varie località dell’Appennino Tosco – Romagnolo (Camaldoli, Campigna – Corniolo, Tredozio).

A questo si aggiunge il programma serale “Monti Orfici”che vedrà sabato 17 Agosto 2019 ore 21.00 il concerto delle Faraualla (Puglia), ore 21.00 a Corniolo (Santa Sofia).

Gli eventi intendono valorizzare il territorio, facendolo rivivere attraverso l’arte, la cultura e la condivisione.

Il programma completo di Escursione Teatrale e Monti Orfici 2019

ESCURSIONE TEATRALE – Percorso tra Teatro, Taijiquan e Musica

1° appuntamento

5 Maggio 2019 – Sogliano al Rubicone

Appennino dell’Alto Rubicone

2° appuntamento

14-15-16 Giugno 2019 – Ridracoli

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

3° appuntamento

12-13-14 Luglio 2019 – Camaldoli

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

4° e 5° appuntamento*

13-14-15 Agosto e 16-17-18 Agosto 2019 – Campigna – Corniolo

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

*Si può partecipare a un solo appuntamento o aderire all’intera settimana dal 13 al 18 Agosto,

6° appuntamento

25 – 26 -27 Ottobre 2019 – Tredozio

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

MONTI ORFICI – L’arte celebra la vita

1° appuntamento

Domenica 5 Maggio 2019 ore 20.00 a Savignano di Rigo (Sogliano al Rubicone)

ZaZlooZ (Francia)

Concerto nel bosco

2° appuntamento

Sabato 17 Agosto 2019 ore 21.00 a Corniolo (Santa Sofia)

Faraualla (Puglia)

Concerto in Piazza

Teatro Zigoia aps

Teatro Zigoia si focalizza su spettacoli originali, in cui prevalgono gli strumenti originari del teatro: improvvisazione, canto, musica, dialetti, maschere, pupazzi. La Compagnia si occupa inoltre di progetti pedagogici e sociali, quali laboratori di teatro con non vedenti, ipovedenti, bambini e adolescenti. Il gruppo è attivo in Italia, Svizzera e Grecia.

Direzione: Andrea Valdinocci, Denis Campitelli, Lianca Pandolfini

ITALIA – Via Saraceta 1003 – 47032 Bertinoro (FC) (+39) 349 63 80 272 / (+39) 328 31 88 485.

SVIZZERA Via Brione 17 – 6648 Minusio (+41) 76 647 1379 / (+41) 76 606 975.

www.teatrozigoia.org / t. 328 3188485 / info@teatrozigoia.org / Facebook @teatrozigoia