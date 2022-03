Eros Pagni in ‘Enrico IV’ dal 18 al 20 marzo al Teatro Duse di Bologna

BOLOGNA – Il grande Eros Pagni sarà in scena nel ruolo di ‘Enrico IV’ di Luigi Pirandello al Teatro Duse di Bologna dal 18 al 20 marzo (venerdì e sabato ore 21, domenica alle 16). Celebre la trama dello spettacolo, adattato e diretto da Luca De Fusco: un uomo caduto da cavallo durante una festa in maschera, si risveglia convinto di essere Enrico IV, il personaggio storico che stava interpretando. La storia è, in realtà, una grande metafora incentrata sul tema della follia, ma anche sulla finzione e sul teatro stesso.

Il protagonista, di cui non conosciamo neppure il vero nome, si radica a tal punto nel suo personaggio da non volerne più uscire neppure quando, di colpo, rinsavisce. L’arrivo dei vecchi compagni che avevano preso parte alla fatale mascherata fa esplodere tutte le contraddizioni di questa incredibile figura che, da anni, vive chiuso in un castello fuori dal tempo.

Pagni interpreta Enrico IV, ruolo che attende la maturità di un grande attore, dopo avere regalato al pubblico alcuni personaggi indimenticabili. Tra i più recenti il ‘Sindaco del rione Sanità’, il padre dei ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ realizzato insieme a De Fusco e applaudito non solo in Italia, ma anche a Parigi e a San Pietroburgo, fino a Prospero ne ‘La tempesta’. Dopo un lungo sodalizio col Teatro di Genova e il compianto Marco Sciaccaluga, Pagni ha intessuto una nuova collaborazione con Luca De Fusco, col quale iniziò interpretando un magnifico Shylock. Lo scorso 24 febbraio, al Teatro Manzoni di Milano, Pagni e De Fusco hanno celebrato il centenario della prima assoluta di ‘Enrico IV’ con l’allestimento ora atteso sul palco del Duse di Bologna.

Nelle sue note di regia De Fusco traccia un parallelo tra il personaggio pirandelliano di Enrico IV e il Prospero di Shakespeare. “Più ho studiato Enrico e più ho pensato a Prospero, – precisa il regista – entrambi i personaggi sono arroccati, uno su un’isola, l’altro in un castello, e sembrano completamente estranei al loro tempo, vivono un’assoluta solitudine. Entrambi sono creduti pazzi, entrambi hanno con le persone che li circondano un rapporto flebile, intermittente, che può far dubitare al regista della stessa reale esistenza di ogni personaggio, salvo quello del protagonista”. Prospero ed Enrico “sono tra i migliori personaggi di due drammaturghi geniali contenuti in due testi che non sono, invece, i loro capolavori proprio perché dominati, a mio avviso, più dalla pulsione di delineare un grande personaggio che una grande vicenda, – prosegue De Fusco – dato che gli intrecci narrativi dei testi sono talmente esili da poter essere riassunti in poche righe”.

“Come non ero sicuro che Prospero non fosse solo nella sua biblioteca, così non sono sicuro che Enrico non sia solo nella sua camera da letto. – continua il regista – Sono, inoltre, entrambi testi che si collocano nella fase finale delle produzioni dei due autori e forse questo determina quelle affinità. I due grandi scrittori, dopo straordinari quadri d’insieme, hanno voglia di autoritratti. Non c’è dubbio che dietro Prospero si celi Shakespeare e dietro Enrico Pirandello”. Quanto alla ripartenza delle tournée “dopo l’orribile periodo che ci ha tanto addolorato e dopo l’obbligato silenzio, – conclude De Fusco – sono felice di poter riprendere a comunicare col nostro pubblico, di ritrovare tanti antichi compagni di lavoro e di nuovi, primo tra tutti Valerio Santoro che non manca di coraggio, virtù che ammiro negli altri e coltivo in me stesso. Ai compagni che stavolta non trovo a bordo auguro altre felici navigazioni”.

LA PIRANDELLIANA, TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA- IL ROSSETTI

Eros Pagni

ENRICO IV

di Luigi Pirandello

adattamento e regia di Luca De Fusco

Con Anita Bartolucci, Paolo Serra, Valerio Santoro, Gennaro Di Biase, Matteo Micheli, Alessandra Pacifico Griffini, Alessandro Balletta

scene e costumi Marta Crisolini Malatesta

luci Gigi Saccomandi

musiche a cura di Gianni Garrera

aiuto regia Lucia Rocco

foto di scena Tommaso Le Pera

