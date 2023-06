Entroterre Festival: sabato 24 e domenica 25 giugno 2023

BOLOGNA – VIII Entroterre Festival

INAUGURAZIONE

Sabato 24 e Domenica 25 giugno 2023, dalle 9 del mattino fino a sera

BANDA BO

La musica ti raggiunge ovunque in città

Kermesse musicale-luoghi vari, a ingresso libero o su prenotazione tramite Eventbrite.it

Concerti serali

Sabato 24 giugno

ore 19.30, Sala Borsa, ingresso libero

Fanfara dell’Arma della Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze

Prenotazione tramite Eventbrite.it

Ore 21.00 Museo di San Colombano di Bologna -via Parigi, 5 ingresso libero

SENTI! La storia di una musicista sorda. Omaggio a Dame Evelyn Glennie.

Domenica 25 giugno, ore 19.30, a ingresso libero

da Piazza Maggiore itinerante per le vie del centro

FUNK OFF

Biglietteria Camminata dei risvegli: https://www.vivaticket.com

INFO: https://www.entroterre.org/bandabo

Sabato 24 e domenica 25 giugno con BANDA BO si inaugura a Bologna l’ottava edizione di Entroterre Festival, il festival ideato e organizzato da Fondazione Entroterre, con la direzione artistica di Luca Damiani. La due giorni inaugurale si ispira al valore dell’accessibilità della musica, intesa come diritto alle fruizione musicale senza confini e discriminazioni, da parte di un pubblico di famiglie e bambini, che vengono così avvicinati alla musica, da un pubblico caratterizzato da diverse abilità, e in contesti diversi dalle sale da concerto tradizionalmente intese; una musica quindi che sia sempre più inclusiva. L’evento rientra in Bologna Estate, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena (ingresso gratuito e libero, o su prenotazione tramite Eventibrite.it.

La kermesse musicale vede nove tra bande musicali e marching band provenienti da tutta Italia sfilare ed esibirsi nei luoghi più emblematici e suggestivi di Bologna, coinvolgendo ben sette quartieri, da Piazza Maggiore ai 300 Scalini. La “line up generale”, che prevede l’esibizione di oltre 200 musicisti, include la Bologna Bridge Band, il Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme, la Filarmonica Imolese, la CI.ME.BO Wind Orchestra, il Corpo Bandistico Banda Giovanile Città di Budrio, il Corpo Bandistico di San Lazzaro, il Corpo Bandistico di Casalecchio e, protagonisti dei concerti serali, rispettivamente, di sabato 24 in Sala Borsa, la Fanfara dell’Arma della Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze e di domenica 25 in Piazza Maggiore, i Funk Off. La manifestazione include anche altri eventi – come ad esempio il concerto Senti! La storia di una musicista sorda, in doppia replica nelle sale della Collezione Tagliavini del Museo di San Colombano e le Visita Sonata al Museo della Musica – che condividono con la rassegna bandistica open air lo stesso spirito, ispirato al diritto ad una fruizione allargata e gratuita della cultura e della musica da parte di tutti.

BANDA BO è realizzata in collaborazione con Museo Internazionale, Biblioteca della Musica, Genus Bononiae – Museo di San Colombano, Casa dei Risvegli Luca De Nigris e Amici di Luca, Teatro dei Mignoli, Arma della Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze, le associazioni Accaparlante e Senza Il Banco, BSM, Estragon, Lokomotiv Club. Le parate bandistiche sono rese possibili grazie alla collaborazione con ANBIMA, l’Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome presente sul territorio nazionale con oltre 1500 Bande.

SABATO 24

La mattinata del 24 comincia alle 9.00 con la 3a Camminata dei risvegli, in una “special edition” realizzata da Fondazione Entroterre in collaborazione con Associazione Gli Amici di Luca e Casa dei Risvegli Luca De Nigris, con spettacolo a cura di Teatro dei Mignoli e accompagnamento musicale della Bologna Bridge Band. La camminata gode di una lunga tradizione, a Bologna, e nasce quale evento di sensibilizzazione riguardo la condizione dei pazienti in coma e per incoraggiare una filosofia di cura oltre che per sostenere la ricerca scientifica in quest’ambito. Si parte da Piazza Nettuno e si arriva ai 300 Scalini, dove il Teatro dei Mignoli celebrerà l’apertura della stagione dell’Estate ai 300 Scalini. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Associazione Nordic Walking, CSI e Rotary Club Bologna, Casa di Cura Lyda Borelli, Museo della Beata Vergine di S. Luca e Orti Comunali via Saragozza.

Nel primo pomeriggio, a partire dalle ore 16.00 (possibilità aperta a tre gruppi da 20 persone), ci si sposta al Museo della Musica (Strada Maggiore 34) dove il violinista Fabrizio Longo, il soprano Silvia Testoni e il pianista Marco Pedrazzi svelano i segreti delle collezioni del Museo internazionale e della biblioteca della musica di Bologna in Visita Sonata: percorso guidato e itinerante, adatto a grandi e bambini. Un viaggio fra le pochette e gli strumenti ad arco esposti in sala 5, fino ad arrivare al canto nella sala del famoso ritratto di Farinelli, passando per le tastiere conservate nell’affascinante sala Egizia, aperta al pubblico per l’occasione: strumenti e voci da scoprire, da vedere ed ascoltare direttamente nelle sale in cui sono esposti.

Sala Borsa (piazza del Nettuno 3) alle 19.30 è l’insolito palcoscenico per il concerto della storica Fanfara dell’Arma della Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze. Ingresso gratuito, su prenotazione tramite Eventbrite.it.

Alle ore 21.00, le preziose sale della Collezione Tagliavini, all’interno del Museo di San Colombano di Bologna (via Parigi, 5) sono la location ideale per il “concerto aumentato” intitolato SENTI! La storia di una musicista sorda. Omaggio a Dame Evelyn Glennie. Ideato da Catalina Vicens e prodotto da Fondazione Entroterre in collaborazione con Genus Bononiae e MezzoForte, lo spettacolo mette in scena l’esaltante percorso artistico e umano di Dame Evelyn Glennie, la percussionista scozzese che, pur avendo perso l’udito in tenera età, ha ottenuto un successo planetario. Cambiando la sua concezione di cosa significhi “sentire”, la Glennie ha aperto la mente a modalità di creazione e condivisione musicale assolutamente fuori dagli schemi. Narrato dal vivo dall’attrice Enrica Sangiovanni e trasmesso in cuffie a conduzione ossea e contemporaneamente doppiata in LIS da Francesca Fantauzzi, Il racconto è accompagnato dall’esecuzione musicale dal vivo, su diversi strumenti della Collezione Tagliavini, di composizioni del periodo classico e barocco, come Johann Sebastian Bach, tra gli autori prediletti della Glennie, tradizionali e d’autori contemporanei tra cui Carlotta Ferrari e le stesse Catalina Vicens ed Evelyn Glennie. Narrazione e musica dal vivo sono arricchite dal sound design realizzato da MezzoForte: un incontro tra sistemi di ascolto e fruizione dello spettacolo, tra dimensione reale e virtuale, paralleli, che dà vita a una realtà sonora aumentata e immersiva originale, che è più della semplice “somma delle parti”. Lo spettacolo si rivolge a un pubblico vasto, inclusivo degli spettatori ipoacusici e non vedenti. Lo spettacolo è in replica domenica 25 giugno alle 12:00. Ingresso gratuito su prenotazione tramite Eventbrite.it.

DOMENICA 25

Domenica 25 sono le note della bicentanaria Filarmonica Imolese a dare il buongiorno del mattino con il concerto alle 10.30 negli esterni della Bernstein School of Music Theatre (Via Paolo Nanni Costa, 12/6- ingresso libero).

Subito dopo (alle 11.30) la Casa di quartiere Pilastro (Via Dino Campana, 4) il concerto della CI.ME.BO Wind orchestra, l’orchestra di fiati fondata e diretta dal Maestro Antonio Rimedio, che nasce dall’incontro di alcuni musicisti professionisti accomunati da una forte passione per la tradizione e per la musica sinfonico-bandistica. L’evento è realizzato con Accaparlante e senzailbanco.it, associazioni specializzate nel sostegno alle diverse abilità. Il concerto è a ingresso libero.

Alle 12.00 replica de “Senti!” La storia di una musicista sorda. Omaggio a Dame Evelyn Glennie (*1965) (Museo di San Colombano, via. Parigi, 5). Ingresso gratuito su prenotazione (eventbrite.it)

Il pomeriggio domenicale vede protagoniste alcune bande dell’hinterland bolognese che propongono un vasto repertorio musicale che copre tutti i generi, dalla classica alla lirica, dal folk al pop, senza dimenticare le canzoni popolari e moderne, la musica da film, quella sacra, il jazz, oltre alle tradizionali composizioni per banda, come marce ed inni. Si comincia alle 16.00 in Piazza Lucio Dalla con il Corpo Bandistico Città di Castel San Pietro Terme, si prosegue alle 17.30 nel giardino della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, in collaborazione con la Casa dei Risvegli di Luca De Nigris, (via Gaist 6 ospedale Bellaria) con il Corpo Bandistico di San Lazzaro e il Corpo Bandistico di Casalecchio, entrambi diretti da Massimo Sgargi e alle 18.00 al Tatanka Bar (via della Torretta, 12/5) in collaborazione con Locomotiv Club, con il Corpo Bandistico Banda Giovanile Città di Budrio ( ingresso libero).

Chiude la lunga kermesse musicale, alle 19.30 da Piazza Maggiore, Funk Off, la più importante e spettacolare delle marchin’ band italiane in un percorso itinerante che parte ( presente x uniformità) da Piazza Maggiore e si snoda tra le vie del centro cittadino. Dopo più di 20 anni di attività, la band fiorentina continua ad essere una travolgente macchina ritmica, capace com’è di mescolare lo spirito delle brass band di New Orleans con il funk; la prima in Italia che ha dato un senso nuovo alla definizione di Marchin’ Band legando a quest’accezione un tipo di musica che unisce il groove della black music ad arrangiamenti di tipo jazzistico, ad uno stile e ad una melodia italiana, a movimenti e coreografie di grande impatto visivo ed emotivo ( ingresso libero).

Entroterre Festival

L’ottava edizione di Entroterre Festival prosegue fino al 14 settembre con eventi diffusi in tutta l’Emilia-Romagna e da quest’anno anche in Toscana e in Lazio. Oltre 100 gli spettacoli e gli eventi capillarmente diffusi in tutta la regione, da Piacenza, Parma e Modena a Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, nella città metropolitana di Firenze, a Palazzuolo sul Senio e Firenzuola e, nella città metropolitana di Roma, a Trevignano Romano.

Entroterre Festival è realizzato con il sostegno di MIC, Regione Emilia-Romagna, gode del Patrocinio del Comune di Bologna e della Città metropolitana di Roma ed è realizzato con il contributo del Comune di Bertinoro e delle amministrazioni comunali locali coinvolte nel progetto, in collaborazione con RM Servizi e con Bertinoro Estate, Teatro dei Mignoli – Estate ai 300 scalini, Stand up Comedy Bologna, KULT Aps, Festival e Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli, Forlimpopoli Didjin’Oz Festival, Associazione Giovanile Sintònia Trevignano Romano, Fondazione Musica Insieme, Fondazione Pietà de’ Turchini, ASP Rinascimento 2.0, Appennino Festival, Festival dei Borghi di Canossa, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica di Bologna, Casa dei risvegli Luca De Nigris, CSI, Rimini Classica, La Milanesiana, Diazzi Management, La Risonanza, l’Associazione Hendel e Fundacja Krośnieńska im. Ignacego Paderewskiego, Teatro del Baraccano, ANBIMA, Orvieto Festival della Piana del Cavaliere, Festival In Mezzo Scorre il Fiume.

Fondazione Entroterre è un ente del terzo settore che crede nella sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Incubatore di progetti e realtà culturali, realizza eventi e spettacoli che hanno come obiettivo lo sviluppo dei singoli territori attraverso la forza della cultura, utilizzando un approccio concreto e partecipativo. Ascoltare le comunità, capirne le esigenze, studiarne le possibilità di sviluppo: da qui Fondazione Entroterre parte per elaborare progetti che valorizzino il loro potenziale culturale e sociale. Il modello Entroterre favorisce lo sviluppo di reti e circoli virtuosi: creando connessioni, mettendo in contatto le persone, il pubblico e il privato, aziende, associazioni e istituzioni, avvicinando mondi diversi. In questo modo il festival, il concerto, l’evento sono il risultato finale di un processo che crea rigenerazione sociale, inclusione, partecipazione. E la cultura diventa un valore per tutti.