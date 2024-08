Entroterre Festival: il 2 agosto concerto di Bandabardò & Cisco Bellotti a Bertinoro Venerdì 2 agosto

BERTINORO (FC) – Venerdì 2 agosto alle 21.30 Entroterre Festival 2024 riunisce ancora una volta personalità eccezionali dai percorsi distinti nella incantevole cornice dei Giardini della Rocca di Bertinoro (via Aldruda Frangipane, 6), sul palco, infatti, Bandabardò & Cisco Bellotti in un travolgente concerto dal titolo 𝙐𝙡𝙩𝙞𝙢𝙤 𝙏𝙖𝙣𝙜𝙤.

Le strade di Bandabardò e Cisco si sono incrociate più volte, in studio di registrazione e su tantissimi palchi; una condivisione profonda di suoni e idee che parte da lontano e nel 2022 approda a Non fa paura, un disco di inediti a più mani, e un tour insieme.

Apre il concerto la band forlivese Khorakhanè, composta da musicisti professionisti con esperienze dalla classica al rock, dal jazz al sound cantautoriale.

Bandabardò può dirsi a buon diritto una delle live band più vitali in Italia. I suoi concerti sono feste straripanti d’affetto. Tredici album pubblicati (inclusi dischi dal vivo, progetti speciali e pubblicazioni estere), un DVD, un’autobiografia ufficiale e, in occasione dei 25 anni di carriera, una nuova versione di Beppeanna – “Se mi Rilasso Collasso” – cantata e suonata con Stefano Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Max Gazzè e Daniele Silvestri. Così negli anni anche la cartina geografica bardozziana si è estesa a macchia d’olio con le lunghe tournée che toccano anche Francia, Germania, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Polonia, Slovenia e persino Chiapas e Canada.

Stefano Bellotti, in arte Cisco, è stata la voce storica della band Modena City Ramblers dal 1992 fino al 2005, con loro ha realizzato otto album collezionando più di mille date in Italia e in Europa oltre ad aver fondato un genere che oggi tutti conosciamo come combat folk. Ha in seguito intrapreso il suo percorso da solista che lo vede alle prese con un cantautorato d’ispirazione folk-rock tra produzioni internazionali, teatro e letteratura. Anche la sua carriera da solista è caratterizzata da un numero elevatissimo di live, e l’eterogeneità della sua produzione lo ha portato anche a essere protagonista di tour teatrali e presentazioni di libri. Tante sono anche le collaborazioni, alcune tra le quali Casa del vento, Ginevra Di Marco, Bandabardò, le Mondine di Novi, i Nomadi, Giulio Cavalli e il “The Liberation Project” ideato da Dan Chiorboli insieme a Phil Manzanera (Chitarrista dei Roxy Music).

Entroterre Festival, manifestazione diffusa ideata e organizzata da Fondazione Entroterre, con la direzione artistica di Luca Damiani. Il festival nasce da una co-progettazione di Fondazione Entroterre con il Comune di Bertinoro, con cui il festival ha una collaborazione tra le più vitali e produttive di questi anni.

Con un cartellone di oltre 100 eventi nelle località più spettacolari dei territori interni del Centro Italia, luoghi preziosi e unici, valorizzati grazie ad un attento lavoro di progettazione e co-progettazione culturale, realizzato in collaborazione con i partner in tre regioni cardine dell’attività della fondazione: l’Emilia-Romagna, la Toscana e il Lazio, la programmazione 2024 di Entroterre Festival prosegue fino al 31 agosto.

Fondazione Entroterre è un ente del terzo settore che crede nella sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Incubatore di progetti e realtà culturali, realizza eventi e spettacoli che hanno come obiettivo lo sviluppo dei singoli territori attraverso la forza della cultura, utilizzando un approccio concreto e partecipativo. Ascoltare le comunità, capirne le esigenze, studiarne le possibilità di sviluppo: da qui Fondazione Entroterre parte per elaborare progetti che valorizzino il loro potenziale culturale e sociale. Il modello Entroterre favorisce lo sviluppo di reti e circoli virtuosi: creando connessioni, mettendo in contatto le persone, il pubblico e il privato, aziende, associazioni e istituzioni, avvicinando mondi diversi. In questo modo il festival, il concerto, l’evento sono il risultato finale di un processo che crea rigenerazione sociale, inclusione, partecipazione. E la cultura diventa un valore per tutti.

Entroterre Festival in Emilia-Romagna è realizzato da Fondazione Entroterre con il contributo di MIC, della Regione Emilia-Romagna, del Comune e Città Metropolitana di Bologna, del Comune di Bertinoro, con il patrocinio dei Comuni di Budrio, Zocca, Cento, Pieve di Cento, Ozzano. Partner: IAT Cesena, Scuola di Artigianato artistico di Pieve di Cento, Ater Fondazione. Con il sostegno dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio. Sponsor Conad Forlì. Si ringrazia Fondazione Cassa risparmio Cento.

Parte degli eventi di Entroterre Festival in Emilia-Romagna si inserisce nel cartellone di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

Entroterre Festival in Toscana è realizzato da Fondazione Entroterre con il contributo di MIC, con il Patrocinio di Regione Toscana, in collaborazione con Fondazione San Galgano Comune di Chiusdino, LUCI nel Parco Aps, MuDiC Museo del Cavaliere di San Cassiano di Controne Bagni di Lucca, Fondazione ORT – Orchestra della Toscana.

Entroterre Festival in Lazio è realizzato da Fondazione Entroterre, RM, Associazione Taste & Travel, APT di Trevignano Romano, con il contributo di MIC e di Regione Lazio, in coprogettazione con i Comuni di Trevignano Romano, Manziana, Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano. Partner: Cinema Palma.

