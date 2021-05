ENIGMA Requiem per Pinocchio il 14 e 15 maggio a Cesena

Venerdì e sabato alle ore 19.00 la nuova creazione del Teatro Valdoca aprirà la programmazione del Teatro Bonci

CESENA – Teatro Valdoca presenta la sua opera della maturità, nata da una ricerca artistica di due anni intorno alla figura di Pinocchio: una partitura di canto, suono dal vivo e movimento diretta da Cesare Ronconi sui versi originali di Mariangela Gualtieri (anche in scena).

Al centro di un panorama onirico, due giovani e potenti performer, capaci di segnare lo spazio e lo sguardo come poche altre: Silvia Calderoni, Pinocchio, e Chiara Bersani, la Fatina, alla quale la Gualtieri presta la voce dal vivo, e Matteo Ramponi sostiene la sua azione scenica.

Il canto dal vivo è di Silvia Curreli ed Elena Griggio; il paesaggio sonoro, fra materico e metafisico, è creato da Enrico Malatesta, Attila Faravelli e Ilaria Lemmo.

ENIGMA. Requiem per Pinocchio riapre venerdì 14 e sabato 15 maggio alle ore 19.00 le porte del Teatro Bonci di Cesena, con una prima nazionale, «nell’emozione grandissima del ritorno al teatro vivo», come scrive Teatro Valdoca.

Come si diventa umani? Come si resta fedeli all’infanzia?

Un corpo di legno giace in proscenio. I suoi pezzi sono smembrati e arsi.

«Pinocchio, dinoccolato, scatenato e a tratti malinconico, si sporge tutto verso di noi: sulla soglia fra vivi e morti, viene ad immunizzarci dalla paura della morte, in un tempo allarmato di conta quotidiana dei caduti» scrive la drammaturga.

I personaggi ben noti della fiaba sono già scomparsi, inghiottiti dal racconto ormai lontano. Non appaiono.

Pinocchio, in carne e ossa, è tenero e scapestrato, maschio e femmina, solo: «ancora tira calci, ha nel corpo quella frenesia di fuga, quella fame di mondo, e poi la tenerezza dell’orfano, l’insolenza del ragazzo, la leggerezza di un’infanzia che perdura, il senso di disperata impotenza di chi ora pare senza futuro».

«La Fatina dà voce ad un femminile pacifico e savio, magico e profondamente legato a piante e animali. È un femminile che vorrebbe inaugurare un nuovo tempo, un tempo in cui si possa avere una cura per tutto, farsi carico di tutto perché ora tutto è stato violato, divorato».

Note di Mariangela Gualtieri

Ci avviciniamo alla magia inesauribile di Pinocchio, sapendo di non essere i primi a farlo, ma ben pronti ad accogliere la piccola sfumatura che aspetta noi, la somiglianza con noi, con ciò che di noi teniamo a bada così bene, nell’età adulta. Ma resta dentro un ragazzo morto, uno strano morto agonizzante, come Pinocchio, sempre sul punto di morire ma sempre in parte vivo e vivace.

Lo vediamo – o intravediamo – come sagoma che parla di noi, animale umano adulto e attuale, come lui così desideroso di avventura e di amicizia e come lui condannato ad attraversare la vita, con le sue disavventure che talvolta sembrano sevizie di una divinità feroce.

Teatro Valdoca

È una delle storiche compagnie italiane di teatro d’arte e d’autore.

Nato nei primi anni Ottanta a Cesena, ad opera di Cesare Ronconi, regista, ideatore di luci e scene, e Mariangela Gualtieri, poeta e drammaturga.

La forte dinamicità ed espressività dei corpi degli interpreti, la messa in scena di opere originali in versi, la Scuola Nomade per giovani attori e attrici, insieme all’essenzialità dell’apparato scenico, costituiscono la poetica della Compagnia.

Fra le ultime opere: la trilogia Paesaggio con fratello rotto (2004/2005), Caino (2011), Porpora. Rito sonoro per cielo e terra (2016), Giuramenti (2017), Il Seme della Tempesta. Trilogia dei Giuramenti (2019), Voce che apre (2020).

Teatro Bonci

Cesena

Venerdì 14 e sabato 15 maggio ore 19.00

ENIGMA

Requiem per Pinocchio

regia, allestimento e luci Cesare Ronconi

testo originale Mariangela Gualtieri

in dialogo drammaturgico con Lorella Barlaam

con Chiara Bersani, Silvia Calderoni, Mariangela Gualtieri, Matteo Ramponi

e con, al canto Silvia Curreli, Elena Griggio

musiche dal vivo di e con Attila Faravelli, Ilaria Lemmo, Enrico Malatesta

collaborazione luci Stefano Cortesi

suono Andrea Zanella, Michele Bertoni

costumi Cristiana Curreli/ReeDo Lab

scultura in legno Maurizio Bertoni

oggetti di scena Mariacristina Navacchia

dipinti di scena Luciana Ronconi

cura e ufficio stampa Lorella Barlaam

consulenza amministrativa Cronopios

produzione Teatro Valdoca, Emilia Romagna Teatro Fondazione

durata: 80 minuti senza intervallo

Teatro Valdoca presenta la nuova creazione

in prima nazionale a Cesena

in collaborazione con L’arboreto – Teatro Dimora | La Corte Ospitale ::: Centro di Residenza Emilia-Romagna; AMAT e Comune di Ascoli Piceno nell’ambito di “MarcheinVita. Lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma” progetto di Mibact e Regione Marche coordinato da Consorzio Marche Spettacolo.

L’attività di Teatro Valdoca è sostenuta dal contributo di Regione Emilia-Romagna, Comune di Cesena

