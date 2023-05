Emergenza maltempo, confermata allerta rossa anche per domani

Scuole chiuse e smart working. Chiusa preferenziale di via Saffi. Timore per i livelli di Ravone e Savena, si invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti

BOLOGNA – La Protezione civile regionale ha diramato oggi una nuova allerta rossa per piene di fiumi e corsi d’acqua per tutta la giornata di domani, mercoledì 17 maggio.

Resta sospesa anche mercoledì 17 maggio l’attività didattica a Bologna in tutte le scuole di ogni ordine e grado: nidi, scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori.

Il Comune, per ridurre gli spostamenti e il traffico, rinnova anche per la giornata di domani l’invito alle aziende e agli Enti della città ad adottare il più possibile lo strumento dello smart working. Cosa che avverrà anche per quel che riguarda il Comune e la Città metropolitana di Bologna. Nella giornata di oggi la drastica riduzione del traffico dovuto a questi due provvedimenti ha infatti aiutato molto la gestione dell’emergenza.

Si invita dunque la cittadinanza a effettuare solo gli spostamenti necessari, a non sostare nei pressi dei corsi d’acqua e a non sostare sotto agli alberi.

Rimane anche per domani il divieto di accedere e stazionare in parchi e aree verdi adiacenti alle aree fluviali e di stazionare sotto gli alberi in tutti i parchi.

In questo momento destano particolare preoccupazione i livelli del Savena, già sopra i livello d’allarme e del Ravone già esondato su via Saffi. È stata dunque chiusa la preferenziale di via Saffi in direzione centro da Vittorio Veneto. Anche tutti gli altri corsi d’acqua che attraversano il comune sono in rapida salita e si potrebbero verificare criticità diffuse anche altrove.

Al momento inoltre via Paderno – via della Torre – via Torriane sono chiuse da via Paleotto a via dei Colli.

È stato invece riaperto il sottopasso via Triumvirato che era stato chiuso in mattinata.

Chiusa anche la biblioteca Tassinari Clò.