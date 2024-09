Due sconfitte per New Rimini a Padova

RIMINI – Arrivano due sconfitte per New Rimini che a Padova esce sconfitta in entrambe le gare: 12 a 2 al settimo al pomeriggio e 9 a 2 nella gara serale.

Due partite diverse fra loro, ma dall’esito comune e che – in attesa della decisione della Fibs a proposito del recupero di mercoledì con Rovigo e che dovrebbe arrivare domani – dovrebbe essere terminata in Veneto.

Si chiude un campionato comunque positivo, nel quale Dorian Castro e la squadra hanno raggiunto in anticipo l’obiettivo salvezza che era fissato ad inizio stagione. Le ultime due sconfitte sono arrivate contro una squadra che chiude da dominatrice questa poule retrocessione, col record di 10-2 che definisce la supremazia su tutte le avversarie.

Gara 1

I partenti sono Tommaso Aiello per New Rimini e Alessandro Lotti per Padova. Al primo inning i riminesi non sfruttano le due basi ball concesse e con zero out non riescono a segnare punti. Più concreto Padova che con tre doppi segna due punti. New Rimini pareggia al secondo con RBI di Pini e Pulzetti ma lascia altri tre uomini sulle basi. Al terzo inning Padova produce altri due punti e sul 4 a 2 arriva al quinto quando allunga definitivamente con cinque segnature. Aiello va in difficoltà nel controllo dei lanci, subisce due punti e il rilievo di Elia Sartini non serve a contenere le difficoltà riminesi che alla fine lasceranno 13 uomini sulle basi in sette riprese. Al sesto, altri tre punti dei veneti definiscono il punteggio sul 12 a 2.

Gara 2

Per New Rimini il partente è Eduard Paredes, per Padova Davide Smaniotto. Per quattro riprese non succede nulla e al quinto New Rimini passa avanti segnando due punti: doppio di Focchi, poi su Cortesi arriva un errore della difesa per il primo punto; il secondo è sulla valida di Signorile ed è Cortesi a segnare.

Padova ribalta subito il punteggio: Paredes colpisce il primo uomo, poi la difesa ne elimina due e dopo il singolo di Canache arriva il fuoricampo – contestato da New Rimini – da tre punti di Reinaldo Pestana.

Castro manda sul monte Tognacci che subisce un singolo, ottiene un out su bunt di sacrificio e poi colpisce Farina. Partono le proteste poiché il giocatore veneto secondo Tognacci avrebbe cercato volontariamente il contatto con la pallina e il lanciatore viene espulso. Sale sul monte Pini che chiude la ripresa. Al settimo New Rimini deve ricorrere sul monte al pitching coach Del Bianco e arrivano cinque segnature. All’ottavo c’è il debutto del giovane Sammy Bartolini sul monte di lancio e Padova chiude col nono punto. Intanto fra i padroni di casa al sesto era salito sul monte Rafael Martinez Torrez che in quattro riprese subirà una sola valida.