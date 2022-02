Dono al Sindaco di un romanzo d’esordio nato a Ferrara

Sabato 2 aprile 2022 alle 18 l’autore Enrico Losso presenterà l’opera al Libraccio di piazza Trento Trieste

FERRARA – La scrittura è sempre stata la sua passione e ora che ha visto la sua opera selezionata e pubblicata da Garzanti con il titolo “Dove si nascondono le rondini”, Enrico Losso giovedì 17 febbraio ha voluto far dono al sindaco Alan Fabbri di due copie del volume scritto a Ferrara.

Originario di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, Losso ha studiato Giurisprudenza a Ferrara, dove si è laureato e dove ha conosciuto la moglie. “Vivo a Ferrara da dieci anni – ha spiegato Losso – e da tempo mi diletto a scrivere. Con una piccola casa editrice veneta avevo pubblicato già un romanzo, ‘I disintegrati’, ma avevo in mento quest’altra storia e per trasformarla in romanzo ho frequentato il laboratorio di scrittura della scuola Palomar di Rovigo. È stato lì che ho portato avanti il progetto e che ho partecipato a un concorso. Siamo partiti in 3mila e pian piano sono stati selezionati 300 romanzi, 10 dei quali potevano vincere la pubblicazione in e-book, ma uno solo cartaceo”. E Losso ce l’ha fatta a sbaragliare tutta la concorrenza di autori di ogni parte d’Italia e ora è orgoglioso di poter far dono di questo volume in copertina rigida al Sindaco della sua città. La storia vede protagonista un ragazzino di 13 anni che in un casolare vicino al piccolo paese dove abita incontra una donna. È una brigatista rossa che si è nascosta lì e tra i due nasce un’amicizia segreta, che non può essere condivisa neanche in famiglia, visto che il ragazzino è figlio del maresciallo dei carabinieri del paese. Sulla fascetta l’autore viene definito “Una nuova promessa del panorama letterario italiano” con “uno stile delicato ed elegante che lascerà il segno”.

All’incontro fra il Sindaco e l’autore del libro ha partecipato anche il consigliere comunale Francesco Carità.

Il libro verrà presentato ufficialmente a Ferrara sabato 2 aprile 2022 alle 18 al Libraccio di piazza Trento Trieste.