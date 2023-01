DISTANTI, primo singolo di Federica Durante, in arte EFFEDI

BOLOGNA – È uscito, su tutte le piattaforme digitali, il primo singolo della giovane cantante bolognese Federica Durante, in arte EFFEDI, di anni 20. EFFEDI canta e studia musica da quando aveva 11 anni. Ha partecipato a tanti concorsi canori, arrivando sempre tra i primi classificati. Ha partecipato anche ad un programma televisivo, in onda su Lazio TV e Gold TV, ha cantato in vari locali e piazze, anche come cantante ospite. A 12 anni ha inciso le sue prime cover, alcune delle quali trasmesse da Punto Radio Emilia-Romagna, nel corso di alcune interviste radiofoniche. Esperienza ripetuta l’anno successivo.

Il brano, DISTANTI, nasce dalla creazione della musica (prod. e arrang. IOMA), particolare per struttura e strumenti utilizzati: kit percussioni, piano, synth pad, electronic drum, synth bass, marimba e campion cellus. Particolare anche la melodia, sulla quale, in poche ore, è stato scritto (aut. INDACO) un testo introspettivo, che può alludere a un amore finito, mai nato o non corrisposto, che provoca sofferenza nella persona che ha vissuto quei sentimenti, la quale è pronta però a rinascere. Un sentimento non distruttivo, quindi, ma di forte speranza. “Nel cuore diamanti, distanti anni luce fra noi”, “Rinascerò ancora, anche se sei distante”, due frasi che racchiudono molto del brano.

Prossimamente uscirà l’altro singolo, già prodotto. Effedi è attualmente impegnata nella produzione di altri due singoli.