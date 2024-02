Di Grazia (la voix du patron) dal 13 al 25 febbraio all’Arena del Sole di Bologna

BOLOGNA – Dopo il successo della sua interpretazione in Kassandra, l’attrice e performer Roberta Lidia De Stefano (Menzione d’onore del Premio Duse 2022 e Premio Mariangela Melato 2023) presenta al Teatro Arena del Sole di Bologna (Sala Salmon) dal 13 al 25 febbraio Di Grazia (la voix du patron), un nuovo allestimento in prima nazionale, realizzato insieme al coreografo francese Alexandre Roccoli con cui condivide l’ideazione, la regia e la drammaturgia.

Lo spettacolo, che rientra nel Focus Lavoro di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale è una produzione ERT, A short term Effect / Espace des Arts, Scène Nationale.

Incentrata sull’abuso di potere e sugli stati post-traumatici, la performance è l’esito di una ricerca che affonda le sue radici in un Sud antico e rurale, che fa da sfondo a guerra e miseria: è qui che si riapre una “ferita universale”.

De Stefano e Roccoli costruiscono un assolo evocativo, una sorta di “operetta rurale” a partire dal racconto di una donna della Ciociaria, una lavoratrice povera e senza scelta. Lo spettacolo nasce da un recupero etnomusicologico dei canti popolari del Sud Italia, legati ai movimenti e ai gesti di lavoro. I due artisti attingono dal loro comune immaginario, che li riporta ai rispettivi luoghi d’origine, immersi in grandi tradizioni e contraddizioni, governate da un Dio indubbiamente Maschio, Padre e Figlio.

Come potrà dunque reagire, l’unica figlia femmina di una famiglia patriarcale, quando alla morte del padre scoprirà di non aver ricevuto nulla in eredità? Neppure la casa, che un tempo si lasciava in dote alla “fimmina”, non ancora presa in sposa?

Da qui inizia il viaggio “a corpo aperto” di Rosetta, questo il nome della protagonista, che neanche fuori dal nucleo famigliare troverà migliore fortuna; continuerà infatti a lavorare la terra come ha sempre fatto, ma sotto un altro padrone e senza alcun diritto: lamentarsi con le altre braccianti delle condizioni di lavoro e degli abusi dei caporali le costerebbe molto caro.

«Questo è il destino delle lavoratrici (italiane e straniere) – scrivono De Stefano e Roccoli – che raccolgono i nostri pomodori, le nostre arance, le nostre fragole nelle terre bagnate dal Mediterraneo: la mattina, sul furgone, il caporale mette caffè e brioche vicino al volante. – Come si può leggere in Oro rosso della giornalista e fotografa Stefania Prandi – Se ti siedi davanti e non li prendi, ma ti compri la colazione da sola, significa che rifiuti la sua offerta. Chi prende la colazione invece, accetta di andare con lui, se rifiuti di fare sesso, il giorno dopo lui ti lascia a casa».

Il silenzio in cambio del posto di lavoro, come viene riportato dall’Osservatorio Interventi Tratta, organismo che si occupa di monitorare il fenomeno della tratta di essere umani in Europa: «Iniziano a radunarsi alle quattro del mattino, tra loro vengono selezionate le più graziose. Ma perché scegliere le lavoratrici su una base estetica e non per la loro forza fisica? Il motivo è semplice: queste ragazze animeranno le serate dei padroncini e degli amici produttori. E di notte, nel silenzio complice di intere comunità, nei casolari sperduti, si consumano i ‘festini agricoli’ a sfondo sessuale, dove le lavoratrici guadagnano 10 euro in più rispetto alla magra paga di 20 euro. Nessuno sa, nessuno vede. E nella promiscuità di questi casolari molte vengono violentate e alcune rimangono incinte».

Qui la voce è uno strumento politico, così come il corpo è sia un “campo di lavoro” che un “campo di battaglia”, a sottolineare l’amara intersezionalità del dittico “lavoro-guerra”. Le parole e i silenzi si svuotano lasciando spazio ad una partitura che ricorda le crisi nervose delle “tarantolate”, sino a rendere la protagonista, quasi un “automa bressoniano”.

«Di Grazia (la voix du patron) è una catartica epurazione di emozioni – concludono De Stefano e Roccoli – una tragedia nel suo senso primario. Nell’opera tutto concorre a restituire dignità e quindi Voce, a un capro espiatorio, a una prigioniera della sua Persona (maschera). Il milieu di disgregazione socio-familiare sommato alla sua condizione, la vorrebbe “sgraziata” per sua colpa. Ma il fatto di essere una diversa, una révoltée, non è legato solo all’essere ultima tra gli ultimi, ma anche alla di(s)grazia di essere nata donna in un mondo ancora oggi, troppo a misura d’uomo».

Si segnala la presenza di scene di nudo parziale, luci stroboscopiche e suoni techno.

Stefania Prandi è giornalista, scrittrice e fotografa freelance. Si occupa di diritti umani, sfruttamento sul lavoro, violenza di genere, questioni sociali, ambiente e cultura. Ha collaborato con testate nazionali e internazionali come Internazionale, il manifesto, Il Sole 24 Ore, IrpiMedia, National Geographic, Al Jazeera, El País, Correctiv, Radiotelevisione svizzera, Elle e Danwatch. Ha lavorato con associazioni e organizzazioni non governative come ActionAid, Dry-Art, Time for Equality e Fondazione città della pace per i bambini Basilicata.

Roberta Lidia De Stefano è attrice e cantante diplomata alla Scuola d’Arte drammatica “Paolo Grassi” di Milano, suona il pianoforte e il sassofono. Ha lavorato con artisti come Carlo Lizzani, Danio Manfredini, Maurizio Crozza, Giampiero Solari, Pino De Vittorio. È stata selezionata da Pedro Memelsdorff, direttore della Fondazione “G. Cini” di Venezia, come borsista per il master di musica barocca sulle cantate buffe napoletane. Collabora con scene indipendenti, nazionali ed internazionali. È socia fondatrice della compagnia “le Brugole”, Premio Scintille Asti Teatro 38. La sua canzone-manifesto contro il femminicidio dal titolo Iodecidio è stata inserita nella colonna sonora della serie tv belga La Theorie du Y. Dal 2021 collabora con la podcast company “Chora media”, dando la voce a molti progetti.

Nel 2015 è segnalata al Premio Hystrio alla Vocazione. Nel 2022 vince la Menzione d’onore al Premio Eleonora Duse, per l’interpretazione della Kassandra di Sergio Blanco, regia di Maria Vittoria Bellingeri, pièce di cui firma anche le musiche originali (produzione ERT / Teatro Nazionale 2022, in anteprima al Campania Teatro Festival 2021). Del 2023 sono altri due prestigiosi premi: il Premio Carnevale – Calabria cultura 2023, destinato alle eccellenze del territorio, per meriti e riconoscimenti in Italia e all’estero, e il premio Hystrio – Mariangela Melato.

Di natura artistica versatile, la sua formazione è stata molto varia e nel suo lavoro confluiscono vari generi, senza preclusioni. Dai classici ai contemporanei, mostra un particolare interesse per le tematiche politiche e di denuncia, riscrivendole con il corpo e la voce, con amara ironia. Dal 2022 tiene laboratori, sia in Italia che all’estero.

Alexandre Roccoli debutta a Berlino al Berghain Club, appena inaugurato nel 2005, con le coreografie dell’opera After Hours, con 18 ballerini. Gli anni trascorsi a Berlino nell’ambiente della scena elettronica sono fondamentali per il suo immaginario artistico e per le sue future collaborazioni, soprattutto con musicisti e DJ. Ha lavorato con Ellen Allien per lo spettacolo Drama Per Musica presentato al Centre Pompidou, con la DJ Chloé al Radialsystem di Berlino e più recentemente con Pantha Du Prince, Jeff Mills e Deena Abdelwahed. Nel mondo della moda e del cinema, ha collaborato con Bruce LaBruce, Bernard Wilhelm, Sébastien Meunier, Goran Pejkovski (Martin Margiela), Asha Mines (Rick Owens).

Dal 2010 sviluppa una ricerca plastica e coreografica su antichi gesti artigianali, realizzando creazioni come Empty picture (2013), Longing (2014), Weaver Raver (2015), Weaver Quintet (2017). Ad oggi, ha raccolto il materiale per un quadro visivo e sonoro sul mondo dei tessitori, tenendo laboratori con persone affette da Alzheimer.