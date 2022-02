Debutto “Canzoni da Museo” di Roberta Giallo e Enrico Dolcetto il 19 febbraio a San Vincenzo di Galliera

SAN VINCENZO DI GALLIERA (BO) – Sabato 19 febbraio 2022 Agorà approda a San Vincenzo di Galliera (Bo), ore 21- Sala Don Dante Bolelli via Vittorio Veneto, 71– con il debutto di Canzoni da Museo di Roberta Giallo e Enrico Dolcetto.

Cantautrice, scrittrice e performer teatrale Roberta Giallo porta in scena uno spettacolo musicale in cui si esibisce al pianoforte ed alla voce accompagnata dal contrabbasso e suggestioni elettroniche di Enrico Dolcetto. Un progetto sui generis, un album di “poesie divenute canzoni”, in cui la cantautrice Roberta Giallo ha scelto di musicare, arrangiare e dare nuova veste alle liriche di alcuni poeti fonte di grande ispirazione.

Il concerto è dedicato alla poesia di Roberto Roversi, di Giovanni Gastel, Davide Rondoni con brani musicali di Lucio Dalla, che fu produttore e amico di Roberta Giallo. Nel concerto anche liriche inedite di Roberto Roversi – donate alla cantautrice da Antonio Bagnoli.

“Canzoni Da Museo” precisa Roberta Giallo “nasce dal mio desiderio di musicare le poesie di Giovanni Gastel per primo, e poi Davide Rondoni e Roberto Roversi. Desideravo “stare” su altro da me, in parte perché ho ritrovato in esse i grandi interrogativi e temi imperituri dell’umanità, come la nascita, la morte, l’amore, il senso di non appartenenza, di abbandono, la bellezza, la caducità delle cose di questo mondo. È stato come viaggiare attraverso gli occhi degli altri, ritrovando nel loro viaggio recondite parti di me. In questo tempo pandemico e inedito, sentivo la necessità di legare alla mia musica la profondità della poesia, che attraverso le liriche di Gastel, Rondoni, Roversi, mi è stata di grande ispirazione e conforto. Canzoni da museo è una sorta di scrigno magico, in cui la musica e la poesia sono alchemicamente ricongiunte. Proprio come poteva accadere nei tempi antichi, in cui esse non erano separate, ho pensato di farle tornare a “vibrare insieme”, sperando di poter sortire quell’effetto catartico e taumaturgico e di espiazione proprio della tragedia greca. Avevo bisogno di elaborare canzoni nuove, “diverse”, di restituire al linguaggio musicale l’occasione di esplorare nuove vie, di muoversi entro strutture non standard, differenti da quelle della canzone tout court.

Ho potuto quindi sondare le domande eterne della nostra specie, regalarle una cornice, facendomi voce singola e al tempo stesso corale”.

Roberta Giallo è una cantautrice, scrittrice e performer teatrale.Inizia la sua carriera aprendo il concerto di Sting in piazza del Plebiscito a Napoli, in diretta su All Music. Viene notata da Mauro Malavasi che la presenta a Lucio Dalla. Insieme lavorano al disco intitolato “L’oscurità di Guillaume” che ottiene un grande successo di pubblico e di critica, venendo decretato migliore disco del 2017 da All Music Italia.

Nel 2021 pubblica con Pendragon il suo primo romanzo dal titolo “Web Love Story”, che ripercorre le vicende che hanno ispirato il disco “L’oscurità di Guillaume”. Fa incetta di premi, tra cui il Premio dei Premi MEI, il Premio Bindi, il premio “Un Certain Regard” di Musicultura, il Premio Inedito – Colline di Torino, il Cornetto Free Music Festival promosso dall‘Algida, etc. Si esibisce nei più importanti teatri italiani portando in scena numerosi spettacoli con Federico Rampini, Ernesto Assante e Gino Castaldo, Valentino Corvino, Gnu Quartet, le più importanti orchestre italiane, in solo, etc. Per citarne alcuni, si esibisce al Teatro MAXXI, al Rep Idee di Roma, Genova, Bologna, al Teatro Comunale di Bologna, al Festival dei Due Mondi di Spoleto, al Teatro de Varietes di Monte Carlo, al Y-Theater di Hong Kong; con l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, etc. Nel 2018 e 2019 parte per un tour mondiale titolato “Astronave Gialla World Tour” che la vede portare in giro per il mondo le canzoni de “L’oscurità di Guillaume” toccando Hong Kong, Mosca, Kiev, Istanbul, Los Angeles, Ho Chi Min,

Singapore, Monte Carlo, Porto, Oslo. Nel 2018 viene chiamata per rappresentare la musica italiana nel mondo in occasione del Festival della musica Europea al Make Music Hong Kong svoltosi al Tai Kwun. Nel 2016 presenta il suo singolo Start al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Nel 2019 Debutta sul grande schermo nelle vesti di attrice protagonista nel film “Il Conte Magico”, per cui riceve la menzione come miglior attrice al Symbolic Art Film Festival di San Pietroburgo.Lavora alla realizzazione di diverse colonne sonore tra cui i film “Il cuore grande delle ragazze” di Pupi Avati, “La ragazzadei miei sogni”, etc. Nel 2021 pubblica l’Album “Canzoni Da Museo”, in cui musica le liriche dei poeti Roberto Roversi, Giovanni Gastel, Davide Rondoni, con il patrocinio del Comune di Bologna e della Fondazione Del Monte. Pubblica i dischi LP “L’oscurità di Guillaume” (2017), “Vicina vicina” (2020), “Canzoni Da Museo” (2021), il disco EP “Di luce propria” (2014), i singoli “Animale” (2015), “Start” (2016).

Enrico Dolcetto è un musicista polistrumentista, compositore, direttore, produttore musicale. Comincia la sua attività musicale studiando basso e contrabbasso, approda poi al pianoforte ed agli strumenti elettronici, insieme al computer. Si Laurea con lode in Musica per il Cinema presso il Conservatorio di Rovigo, ed in Composizione Corale e Direzione di coro presso il Conservatorio di Ferrara; frequenta il corso di Composizione Pop di Giuseppe Barbera presso il CET di Mogol. Attualmente è iscritto all’Accademia Pianistica di Imola nel corso di direzione d’orchestra. Le sue influenze musicali sono varie, spaziando dal Pop, passando per il Jazz, il Funk e la Fusion ed arrivare alle sonorità tipiche della musica Classica. Collabora in maniera stabile con diversi artisti della scena bolognese. Con Roberta Giallo produce e arrangia il disco “Canzoni da museo”, le cui musiche sono state scritte da Roberta Giallo ed i testi da Davide Rondoni, Giovanni Gastel e Roberto Roversi. Insieme a Roberta Giallo si esibisce dal vivo durante il tour di presentazione de “L’oscurità di Guillaume”, CD prodotto da Mauro Malavasi. Lavora in studio all’album “Rive, vol. II” di Fabio Curto che vede la partecipazione di Angelo Branduardi e dei Modena City Ramblers. Affianca Fabio Curto, come bassista e contrabbassista, durante le sue attività live, vedendoli trionfare come vincitori del primo premio assoluto a Musicultura 2020. Collabora stabilmente con studi di registrazioni di rilevanza nazionale ed internazionale come Fonoprint, Modulab di Marco Biscarini, ed ha collaborato al fianco di grandi professionisti quali Maurizio Biancani, Enrico Capalbo, Claudio Adamo, Marco Biscarini, Luca Leprotti.

Per conto di Marco Biscarini lavora, in qualità di direttore di coro, alla colonna sonora del film di Giorgio Diritti “Volevo nascondermi”, vincitore del David di Donatello nella categoria miglior film. Nel 2019 vince il Premio Vincenzoni, dedicato alla musica da film.

Dal 2015 è direttore artistico e musicale del Corpo Bandistico Giovanile “Città di Budrio”; dal 2020 è direttore del coro polifonico giovanile Officina Musicae di Bologna; fino al 2020 è stato Maestro collaboratore dell’Accademia corale Vittore Veneziani di Ferrara.

Lavora inoltre, in studio e dal vivo, con moltissimi altri artisti quali Mancha, Disarmo (entrambi di scuderia Fonoprint), La Tarma, Alice Cucaro, Il Generatore di Tensione, Savo, Miglio e Nostromo, etc.

La stagione Agorà propone un programma costruito con uno sguardo che abbraccia la drammaturgia e la scoperta di testi inediti che richiamano percorsi e biografie di scrittori legati al territorio – questo è il filo rosso che cuce insieme i titoli scelti, con una dedica a Giuliano Scabia. Storie e figure da esplorare e conoscere, anche nel corso degli incontri e laboratori previsti. Ritorni di artisti cari, repertori di compagnie che hanno fatto storia e figure di primo rilievo del panorama teatrale regionale e nazionale.

Stagione Agorà

Agorà è la stagione teatrale itinerante nei comuni dell’Unione Reno Galliera nella Area metropolitana di Bologna, giunta al suo sesto anno di programmazione. Promossa da Unione Reno Galliera e con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, direzione artistica e produzione Associazione Liberty e Unione Reno Galliera.

Al centro di Agorà un articolato progetto di teatro diffuso: spettacoli, laboratori, incontri, nuove creazioni e condivisioni con artisti della scena contemporanea, nei teatri e nel territorio degli otto comuni della Unione Reno Galliera nella Area metropolitana di Bologna.

Main sponsor Unipol Gruppo e Hera; Sponsor Coop Alleanza 3.0, Coop Reno, Gruppo Camst, Lachiter, Società Dolce, Ariostea Broker, Emil Banca, Energy Group, Roboqbo, ASA Azienda Servizi Ambientali S.C.p.A

con la partecipazione di ATER, Fondazione Circuito Regionale Multidisciplinare Emilia-Romagna e E’Bal – Palcoscenici per la danza contemporanea

Media partnership RadioEmiliaRomagna

con la collaborazione di Antonio Mastrorocco, Biblioteche Associate, Istituzione Villa Smeraldi., Circolo Arcieri del basso Reno

Per informazioni: Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 Telefono, WhatsApp e SMS: 333.8839450 biglietteria.teatri@renogalliera.it per il programma completo: www.stagioneagora.it \\ www.renogalliera.it/agora Biglietti: Intero: € 12 – Ridotto*: € 10 | Under 18 anni: € 5 | Sconto gruppo minimo 5 persone (biglietto € 8) Ingresso omaggio per persone con disabilità * Under 26 anni, over 65, soci Coop Reno e Coop Alleanza 3.0, younger card, possessori tessera biblioteche dell’Unione Reno Galliera, possessori Card Cultura, accompagnatori persone con disabilità. Abbonamenti Carnet da 4 a 10 ingressi da € 35 a € 80 Gli abbonamenti possono essere acquistati nei teatri nelle sere di spettacolo. I Soci di Coop Reno che acquisteranno un abbonamento per la stagione teatrale 2021/2022 sarà riconosciuto un buono spesa Coop Reno pari al 30% del prezzo dell’abbonamento acquistato. Vendita on line di biglietti interi e ridotti sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita vivaticket tra cui: Coop Reno di Argelato, Castello d’Argile, Pieve di Cento, San Pietro in Casale e San Giorgio di Piano l’ingresso in sala è consentito solo esibendo il green pass. È obbligatorio essere muniti di mascherina FFP2.

Agorà 6- SESTA STAGIONE

stagione teatrale gennaio- maggio 2022

negli otto Comuni: Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore,

Castello d’Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale

con DEDICA allo sguardo visionario di Giuliano Scabia

promossa da Unione Reno Galliera

con il contributo di Regione Emilia-Romagna

*produzione Unione Reno Galliera e Associazione Liberty

Sabato 19 febbraio 2022 ore 21.00

Sala Don Dante Bolelli, via Vittorio Veneto, 71-San Vincenzo di Galliera (Bo)

Roberta Giallo in concerto

debutto

Canzoni da Museo

Roberta Giallo e Enrico Dolcetto

piano e voce Roberta Giallo

piano, elettronica e contrabbasso Enrico Dolcetto

arrangiamenti Enrico Dolcetto/ Roberta Giallo piano

produzione Enrico Dolcetto