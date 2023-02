Darwin Day e altre notizie da Museo di Storia Naturale di Ferrara

Dalla morfologia alla genomica: il ruolo delle collezioni museali nello studio dell’evoluzione ieri, oggi e domani

FERRARA – Il Museo di Storia Naturale di Ferrara e il Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell’Università di Ferrara, in collaborazione con l’Associazione Didattica Didò e con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS) e della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica (SIBE), presentano la sedicesima edizione del Darwin Day Ferrara. Il tema conduttore di quest’anno è centrato sull’importanza delle collezioni di piante e animali per lo studio dell’evoluzione delle specie. I campioni museali forniscono informazioni sul presente e sul passato, e permettono di ricostruire i cambiamenti, gli adattamenti, le estinzioni. Sono anche fondamentali per la tassonomia, la scienza che definisce i criteri per l’identificazione e le classificazione delle specie, contribuendo allo sviluppo di strategie di salvaguardia e conservazione degli animali e delle piante in pericolo di estinzione. Dalle collezioni si estraggono dati morfologici ma a nche genetici, a partire dal DNA barcode fino ad arrivare ad una nuova disciplina che studia i genomi estratti dai reperti museali, la museomica. Ma ogni studio tassonomico ed evolutivo richiede sempre approfondimenti sistematici basati anche sulle caratteristiche morfologiche dei reperti.

Giovedi 16 febbraio, ore 21 – Museo di Storia Naturale

Presentazione del programma del Darwin Day Ferrara 2023: Collezioni, Tassonomia, Evoluzione

Apertura del ciclo di seminari: Alessandro Balboni (Assessore all’Ambiente, Comune di Ferrara), Introduce: Stefano Mazzotti (Museo di Storia Naturale di Ferrara)

Conferenza:

Dalle collezioni d’erbario alla genomica. La Botanica sistematica nel ventunesimo secolo

Con Lorenzo Peruzzi (Università di Pisa)

Giovedi 23 febbraio, ore 21– Museo di Storia Naturale

La collezione racconta. Cosa possono dirci le raccolte naturalistiche su biodiversità ed evoluzione?

Con Leonardo Latella (Museo Civico di Storia Naturale di Verona)

Giovedi 2 marzo, ore 21 – Museo di Storia Naturale

MUSEomica: quando la genomica entra in museo

Con Mauro Mandrioli (Università di Modena Reggio Emilia)

Giovedi 9 marzo, ore 21 – Museo di Storia Naturale

L’evoluzione è ovunque

Con Marco Ferrari(Focus)

Martedi 14 marzo, ore 21 – Museo di Storia Naturale

Che specie è? Laboratorio didattico di analisi del DNA per il riconoscimento delle specie

A cura del Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell’Università di Ferrara e della Associazione Didattica DIDO’

Giovedi 16 marzo, ore 21 – Museo di Storia Naturale

Da Mantegazza al genoma umano: le collezioni antropologiche, un archivio prezioso per conoscere la storia e la variabilità umana

Con Martina Lari(Università di Firenze)

Ulteriori dettagli alla pagina Darwin Day Ferrara 2023: Collezioni, Tassonomia, Evoluzione; programma in pdf: museo-storia-nat-2023-pieghevole.pdf