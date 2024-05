Dall’Università di Parma “in bocca al lupo” alle studentesse e agli studenti atleti del CUS Parma in partenza per i CNU

Ieri l’incontro con il Rettore. I Campionati Nazionali Universitari si svolgeranno in Molise dal 18 al 26 maggio

PARMA – Saranno un centinaio le studentesse e gli studenti atleti del CUS Parma che dal 18 al 26 maggio parteciperanno ai Campionati Nazionali Universitari (CNU) in Molise: giovani che terranno alti i colori dell’Università di Parma in una manifestazione che ha sempre riservato grandi soddisfazioni al CUS Parma e all’Ateneo. Oltre 150 le persone del team CUS, tra atlete/i, allenatrici, allenatori e dirigenti

Ieri parte della rappresentativa è stata ricevuta in Ateneo, nella Corte della Sede centrale, per il tradizionale “in bocca al lupo” e la foto di gruppo prima della partenza.

Ad accogliere la delegazione, guidata dal neo Presidente Iacopo Tadonio e dal segretario generale Luigi Passerini, è stato il Rettore Paolo Martelli. Presenti anche il nuovo Consiglio direttivo del CUS e la Delegata del Rettore allo Sport Giuliana Gobbi.

Per il CUS sarà un impegno da record in termini numerici: mai tante studentesse e studenti atleti, anche grazie alla qualificazione alla fase finale di tutte e 6 le squadre impegnate nei percorsi di qualificazione.

Ai CNU, che prenderanno il via con la cerimonia d’apertura sabato 18 maggio, il CUS Parma comincerà le gare cimentandosi in atletica leggera, judo e taekwondo. Da lì in poi saranno 9 giorni a tutto sport: dal calcio al volley, dal calcio a 5 alla pallacanestro, dal rugby 7 al karate.

Domenica 19 si terranno invece a Loano i Campionati Nazionali Universitari di Triathlon, con sei 6 atleti del CUS Parma.