Dal 22 ottobre negli UCI dell’Emilia Romagna “Hotel Transylvania 3”

Da giovedì 22 ottobre in 39 multisale del Circuito UCI sarà proiettato un film dedicato ad adulti e bambini

MILANO – Da giovedì 22 ottobre negli UCI Cinemas prosegue la rassegna Family Movies, il nuovo appuntamento del Circuito UCI dedicato all’intera famiglia. Protagonista di questa settimana è Hotel Transylvania 3 – Una Vacanza Mostruosa, il lungometraggio animato distribuito da Warner Bros. Italia e diretto da Genndy Tartakovsky.

Il Conte Dracula, sua figlia Mavis, i coniugi Frankenstein, la famiglia di lupi mannari composta da Wayne e Wanda, Murray la mummia e Griffin e l’uomo invisibile saranno ancora una volta sul grande schermo per una nuova avventura. Gli irresistibili mostri, già protagonisti del primo divertente film “Hotel Transylvania”, tornano al completo in questo sequel che li vede alle prese con un nuovo misterioso arrivato.

Di seguito il calendario della rassegna:

Dal 29 ottobre: Coco;

Dal 5 novembre: Inside Out;

Dal 12 novembre: La Famiglia Addams;

Dal 19 novembre: Wonder Park;

Dal 26 novembre: Il Re Leone;

Dal 3 dicembre: Frozen 2;

Dal 10 dicembre: Aladdin;

Le multisale del Circuito che proietteranno Hotel Transylvania 3 – Una Vacanza Mostruosa nell’ambito della rassegna Family Movies dal 22 al 28 ottobre sono: UCI Arezzo, UCI Montano Lucino (CO), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Curno (BG), UCI Reggio Emilia, UCI Firenze, UCI Casoria (NA), UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto, UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Molfetta (BA), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma, UCI Fiumara (GE), UCI Orio (BG), UCI Bicocca (MI), UCI Verona, UCI Villesse (GO), UCI Luxe Palladio (VI), UCI Bolzano, UCI Palermo e UCI MilanoFiori.

Quelle che lo proietteranno il 24 e 25 ottobre sono invece: UCI Alessandria, UCI Catania, UCI Seven Gioia del Colle (BA), UCI Cagliari, UCI Pioltello (MI), UCI Showville Bari, UCI RedCarpet Matera, UCI Mestre (VE), UCI Sinalunga, UCI Certosa (MI), UCI Perugia, UCI Ferrara, UCI Piacenza, UCI Lissone (MB).

È possibile acquistare i biglietti tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto, presso le casse delle multisale aderenti e tramite call center (892.960). Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/ucicinemasitalia.

In tutte le multisala UCI riaperte, sono stati introdotti i nuovi protocolli di sicurezza a salvaguardia della salute e del benessere di tutto il pubblico e dello staff, come le nuove misure di distanziamento sociale che includono limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo e la garanzia di avere delle poltrone vuote tra gli spettatori. Sono state inoltre adottate misure speciali affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Per ulteriori informazioni sui protocolli di sicurezza visitare il sito: www.ucicinemas.it/siamocinemapiusicuri.

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia conta 42 strutture multiplex, per un totale di 436 schermi.