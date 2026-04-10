Dal 13 aprile all’Università di Parma la Paper Week

L’Ateneo aderisce all’evento nazionale su carta, cartone e loro riciclo con diverse iniziative

PARMA – L’Università di Parma aderisce alla Paper Week 2026, evento nazionale dedicato alla formazione e alla divulgazione sul mondo della carta, del cartone e del loro riciclo. La Paper Week si svolge dal 13 al 19 aprile e coinvolge città e regioni con centinaia di iniziative pensate per raccontare il valore di una filiera in cui l’Italia è leader europeo: il riciclo di carta e cartone, una delle eccellenze dell’economia circolare nazionale.

L’obiettivo della settimana è mostrare, con linguaggi e attività diverse, come la raccolta differenziata domestica sia il punto di partenza di un processo industriale efficiente, capace di generare benefici concreti per ambiente, comunità ed economia.

La manifestazione nazionale è promossa da Comieco e gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di ANCI e Utilitalia, ed è realizzata con la collaborazione di Federazione Carta e Grafica e UNIRIMA.

Quest’anno la Paper Week ha eletto Parma come Capitale del Riciclo di carta e cartone. Convegni, incontri, installazioni, laboratori e attività diffuse in città compongono un programma completamente gratuito pensato per osservare da vicino le molte dimensioni della carta: produzione, riciclo, ricerca, design, cultura, creatività ed educazione ambientale.

Durante la settimana anche l’Università di Parma ospiterà eventi, incontri e attività divulgative dedicate al riciclo della carta e alla sostenibilità, contribuendo così alla diffusione della cultura dell’economia circolare nel territorio.

A seguire il programma delle iniziative Unipr.

13 aprile

Bookcrossing: installazione di scaffali per permettere a studentesse, studenti e personale di lasciare libri affinché altri possano trovarli, leggerli e rimetterli in circolo.

Luoghi: Aule delle Scienze, Campus delle Scienze e delle Tecnologie; Aula Studio Giulio Regeni, Student Hub vicolo Grossardi.

15 aprile

Dalle 8 alle 12, alla Scuola secondaria di primo grado Don Cavalli, i laboratori creativi Re-Pack the Future. Due laboratori in cui studentesse e studenti, divisi in squadre, dovranno: progettare una nuova soluzione di packaging sostenibile per un prodotto alimentare o non alimentare utilizzando o ripensando carta e cartone (obiettivo re-think the pack); immaginare soluzioni di riutilizzo di confezioni di prodotto alimentari o non alimentari in carta o cartone (obiettivo pack-life extension).

Dalle 9 alle 12.30, all’Auditorium del Plesso Polifunzionale del Campus Scienze e Tecnologie, l’incontro La green economy in salsa italiana. Nuova economia e opportunità di lavoro, con Ermete Realacci (Presidente Fondazione Symbola). A seguire, intervento di Daria Jacopozzi (Assessora Comune di Parma).

Dalle 17 alle 18.30, in Aula dei Filosofi (Sede centrale Università di Parma, via Università 12), La seconda vita della carta: strategie nazionali e pratiche territoriali, seminario sul riciclo della carta con la partecipazione di COMIECO, IREN e Comune di Parma.

16 aprile

Alle 10.30, nell’Aula centrale del Plesso Aule delle Scienze (Campus Scienze e Tecnologie), The paper loop. Innovazioni industriali per il packaging circolare, seminario con aziende e professioniste/i del settore per esplorare le più recenti innovazioni nel packaging sostenibile.