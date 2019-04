Da lunedì 1 aprile scatta l’orario estivo alle stazioni ecologiche Hera di Rimini e Riccione

Nei 3 centri di raccolta al servizio della città si prolunga l’apertura nel pomeriggio

RIMINI – Da lunedì 1° aprile, presso le due stazioni ecologiche (centri di raccolta) di Rimini e in quella di Riccione scatta l’orario estivo, che rimarrà in vigore fino al 30 settembre 2019.

Rispetto all’orario invernale, l’apertura pomeridiana è prolungata di un’ora.

Cosa sono e come funzionano le Stazioni Ecologiche (Centri di Raccolta)

Le stazioni ecologiche sono luoghi a disposizione di tutti i cittadini in cui vengono raccolti vari rifiuti urbani che, per tipologia o dimensione, non possono essere introdotti nei contenitori. Nella provincia di Rimini ce ne sono 14 a disposizione. I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia. Il servizio è gratuito e ogni stazione ecologica è presidiata da un operatore incaricato dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza.

Per ulteriori informazioni sulle Stazioni Ecologiche, sugli orari di apertura, sui materiali conferibili e più in generale sulle attività di “raccolta differenziata”, rivolgersi al Numero Verde Servizio Clienti 800 999 500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18), oppure collegarsi al sito www.gruppohera.it o tramite la app il Rifiutologo..

Gli sconti

Per i cittadini che consegnano i rifiuti alla Stazione ecologica (Centro di Raccolta) sono previsti incentivi secondo quanto indicato dal Regolamento Ambientale Comunale. Per svolgere il servizio in modo corretto, è necessario portare i rifiuti separati. I contenitori non devono contenere residui di prodotti e di liquidi.

Le stazioni ecologiche di Rimini

Rimini – Via Macanno – orario estivo: dal lunedì al sabato 8.30/18.45

Rimini (Viserba) – Via Celli – orario estivo: lunedì e mercoledì 8.30/14.15, martedì e giovedì 13.00/18.45, venerdì e sabato 8.30/18.45

La stazione ecologica di Riccione

Riccione- via Lombardia- orario estivo: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.30/14.30; giovedì 13.00/19.00 .