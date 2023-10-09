Convocazione Consiglio Comunale lunedì 9 ottobre nella Residenza Municipale

PARMA – Il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria e seduta pubblica di 1° convocazione presso la Residenza Municipale il giorno:
LUNEDÌ 09 OTTOBRE 2023 ALLE 15.00
ed in caso di mancanza del numero legale in 2° convocazione presso la Residenza Municipale il 10/10/2023 alle ore 15.00 per la trattazione degli argomenti di cui all’ordine del giorno allegato.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE
- Proposta 3815/2023 – INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE OTTOLINI SULLA RIORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA-URGENZA SANITARIA A PARMA
- Proposta 3817/2023 – INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE BOCCHI SU VEICOLO UTILIZZATO DA ASP PARMA PER IL TRASPORTO DISABILI
- Proposta 3818/2023 – INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA CAVANDOLI SUI LAVORI PER AMPLIAMENTO SCUOLA “DON MILANI”
- Proposta 4194/2023 – INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE OTTOLINI AD OGGETTO: TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ DEL TRATTO URBANO DEL TORRENTE PARMA
- Proposta 4195/2023 – INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE BOCCHI AD OGGETTO: REPARTO CICLISTICO POLIZIA LOCALE
COMUNICAZIONI
- Comunicazioni del Presidente del Consiglio, dei Consiglieri Comunali, del Sindaco e degli
PROPOSTE DI DELIBERAZIONE IN SENSO TECNICO
- Proposta 4206/2023 – ESPLICITAZIONE DI INDIRIZZO FAVOREVOLE ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE, AI SENSI DELL’ART. 30 TUEL, TRA LA PROVINCIA DI PARMA E IL COMUNE DI PARMA PER LA GESTIONE COORDINATA DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PARMA ITIS (PALESTRA CATELLANI), BODONI, BOCCHIALINI, PRIMO LEVI, ROMAGNOSI E PLESSI SPORTIVI RENZO DEL CHICCA, OLTRETORRENTE E PIAZZALE SICILIA. STAGIONE SPORTIVA 2023/2024. I.E. (Assessore BOSI MARCO)
- Proposta 4454/2023 – P.R. 18 APRILE 1994, N. 383 E SS.MM.II. – MASTER PLAN AEROPORTO “GIUSEPPE VERDI” DI PARMA. ESPRESSIONE DEL PARERE AI FINI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI CONVOCATA DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’INTESA STATO-REGIONE EMILIA ROMAGNA.I.E. (Assessore VERNIZZI CHIARA)