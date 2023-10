Convocazione Consiglio Comunale lunedì 9 ottobre nella Residenza Municipale

PARMA – Il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria e seduta pubblica di 1° convocazione presso la Residenza Municipale il giorno:

LUNEDÌ 09 OTTOBRE 2023 ALLE 15.00

ed in caso di mancanza del numero legale in 2° convocazione presso la Residenza Municipale il 10/10/2023 alle ore 15.00 per la trattazione degli argomenti di cui all’ordine del giorno allegato.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

Proposta 3815/2023 – INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE OTTOLINI SULLA RIORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA-URGENZA SANITARIA A PARMA Proposta 3817/2023 – INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE BOCCHI SU VEICOLO UTILIZZATO DA ASP PARMA PER IL TRASPORTO DISABILI Proposta 3818/2023 – INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA CAVANDOLI SUI LAVORI PER AMPLIAMENTO SCUOLA “DON MILANI” Proposta 4194/2023 – INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE OTTOLINI AD OGGETTO: TUTELA DELLA BIODIVERSITA’ DEL TRATTO URBANO DEL TORRENTE PARMA Proposta 4195/2023 – INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE BOCCHI AD OGGETTO: REPARTO CICLISTICO POLIZIA LOCALE

COMUNICAZIONI

Comunicazioni del Presidente del Consiglio, dei Consiglieri Comunali, del Sindaco e degli

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE IN SENSO TECNICO