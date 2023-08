Compleanno centenario per due riminesi nel ponte di Ferragosto, Ottorino Chieregato e Antonio Tognacci

RIMINI – Sono stati due i concittadini riminesi che in questo ponte di Ferragosto appena trascorso hanno spento le candeline sulla torta per festeggiare il compleanno a tre cifre. Si tratta di Ottorino Chieregato, per gli amici Rino, e Antonio Tognacci. Il primo è nato il 14 agosto del 1923, il secondo il 15 agosto dello stesso anno. In totale, dunque, hanno ben due secoli di età.

Sono loro i due nuovi centenari di Rimini, i quali, ad oggi, arrivano a quota 62 in tutto, con una netta prevalenza di donne (49) che però, per queste vacanze, si sono fatte temporaneamente ‘scippare’ il primato dagli uomini.

Ottorino e Antonio hanno trascorso il loro Ferragosto circondati dall’affetto e da quel pizzico d’orgoglio delle loro famiglie: per entrambi un bel pranzo al ristorante a cui ha fatto seguito l’incontro con l’Assessora comunale Francesca Mattei che, in rappresentanza dell’amministrazione locale e della città, ha consegnato loro la lettera di auguri a firma del Sindaco Jamil Sadegholvaad.

Ottorino Chieregato è nato nel 1923 a Ramo di Palo (Lendinara in provincia di Rovigo) ed è residente nel Comune di Rimini da prima della Seconda guerra mondiale. Come racconta la pronipote Catia, “lo zio, secondo di 7 fratelli, non è mai stato sposato e forse questo è anche uno dei famosi segreti per cui è arrivato in forma ‘smagliante’ a questo traguardo. Ha comunque vissuto sempre in famiglia, circondato dall’affetto di ben 12 pronipoti che a loro volta hanno già altri figli. Una bella comitiva”. Persona estremamente attiva, ama da sempre la musica, la lirica (frequentava il Teatro Galli prima della sua distruzione) e il modellismo. “Raramente lo abbiamo visto arrabbiarsi, perché, ‘ogni giorno di rabbia è un giorno in meno’”. Ancora oggi, segue con interesse tutti gli avvenimenti di cronaca e, in modo particolare, le varie vicende politiche, tenendo costantemente informati i membri della sua famiglia. Al comleanno era presenti circa 40 parenti, di cui alcuni venuti appositamente dal Veneto, Liguria e altre città della Romagna.