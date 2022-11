Cintura per la campionessa italiana under 22 di pugilato Ghini Gessica a Pompei

RAVENNA – Gessica Ghini dell’Edera Boxing Gym Ravenna ha partecipato al torneo nazionale femminile a squadre WBL tenutosi a Pompei la scorsa settimana. Le squadre che hanno partecipato sono state divise per regione e le componenti erano le migliori atlete di ciascuna categoria. Gessica Ghini candidata in un primo momento per partecipare come componente dell’Emilia Romagna nei 57 chilogrammi, ha dovuto però combattere per motivi logistici per la regione Campania nella medesima categoria.

Ghini ha gareggiato sabato 5 e domenica 6 ottobre contro due avversarie molto più esperte che hanno avuto esperienze di campionati internazionali. Nonostante le due sconfitte di Ghini, la sua squadra ha vinto il torneo quadagnandosi quindi la cintura.

Dinaro Gesualdo maestro di Gessica Ghini e titolare dell’Edera Boxing Gym Ravenna afferma di essere soddisfatto della sua allieva, che malgrado la differenza di esperienza con le avversarie incontrate, è riuscita a tenere loro testa. “Ghini è in crescita, ultimamente ci siamo confrontati con pugili di altissimo livello” aggiunge ” al momento ci stiamo preparando per gli assoluti italiani che avranno inizio il 2 dicembre di quest’anno”.